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徐玄慘撞Joy千元Zara綁帶裝　裙子皺巴巴大輸

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▲▼徐玄,Joy 。（圖／翻攝IG）

▲徐玄穿粉色Zara迷你洋裝同時內搭粉色小可愛，裙子太皺成為敗筆。（圖／翻攝seojuhyun_s IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星出席未必都是一線精品品牌，平價時尚品牌Zara是不少南韓女星的心頭好，近日女團少女時代出身的女星徐玄，便選穿Zara最新的粉紅迷你洋裝出席活動，與另一女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）恰好撞了同款不同色的洋裝，但她顯然保守許多，內搭小可愛，且裙子布滿久坐產生的橫向皺褶，成為一大敗筆。

▲▼徐玄,Joy 。（圖／翻攝IG）

▲徐玄眨眼比YA與可愛公仔合影。（圖／翻攝seojuhyun_s IG）

徐玄所穿的Zara粉紅迷你洋裝定價1,290元，為方形領、甜美的公主蓬袖設計，後面則是露背的綁帶設計，不過徐玄未「放福利」，裡面還穿的粉紅色的小可愛，讓她能輕鬆自在與大公仔擺出各種俏皮姿勢合影，配上珍珠項鍊與手鍊，流露少女風，可惜裙子太皺了，當場失焦。

▲▼徐玄,Joy 。（圖／翻攝IG）

▲Joy與徐玄撞同款Zara黑色迷你洋裝，大方展現窈窕身材。（圖／翻攝_imyour_joy IG）

Joy在這場撞衫PK賽中贏得勝利，她選穿黑色款施展現感魅力，大方露出事業線，轉過身又大秀美背，不過駕馭這件Zara洋裝頗有難度，必須像她一樣背部零贅肉，才不會讓綁帶設計陷入「綁肉粽」的窘境。

▲▼徐玄,Joy 。（圖／翻攝IG）

▲Joy刻意轉過身露美背。（圖／翻攝_imyour_joy IG）

►Joy穿1290元Zara洋裝又甜又辣　零贅肉美背逃過「綁肉粽」惡夢

►40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

關鍵字：

Joy, Zara, 徐玄

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