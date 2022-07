開箱「野外版高級飯店」！夏季限定豪華露營　帳篷裡有火爐

文、圖/Ean

想與大自然融為一體的最佳旅宿選擇,非露營莫屬,但旅行海外要隨身攜帶帳篷營具哪這麼容易,正好,這幾年一種名為 Glamping 的豪華露營興起,標榜人來就好,讓旅人輕輕鬆鬆不用任何準備,就能以最舒服的方式親近大自然。在美國蒙大拿州,距離冰河國家公園不到十分鐘車程就有一處提供沈浸式的野外住宿體驗,可同時滿足戶外活動愛好者與高級飯店控!「Under Canvas Glacier」豪華露營,帳篷裡頭可沐浴、擺了沙發還有軟綿綿的床,甚至還有閣樓樹屋帳篷可讓人夜宿星空下,就像官網所說的那樣,這裡的迷人星夜會讓梵谷都嫉妒,更何況,是用如此奢華的方式去享受著!不過這裡一年只開放三個月(2022 年是 6/9 – 9/12),若想體驗,記得要挑對時間。

▲接待大廳當然也是個帳篷,非常講究的空間佈置

▲樹屋房型的帳篷,很具特色

▲接待大廳帳篷備有飲品可免費享用

▲好有北美夏日風情的一景

「A nightly showing that would make Van Gogh jealous, Under Canvas Glacier takes “glamping” to the next level.」

– 取自 Under Canvas Glacier 官網

這兩年在台灣有過幾次豪華露營,這回終於也有機會在國外體驗。先介紹帳篷配置,若是基本房型,要洗澡上廁所,需到外頭的公共衛浴空間,我住的是一晚約 450 美金的套房形式帳篷房型,裡頭有洗手台、馬桶與淋浴空間,還有沙發區、彈簧床,非常舒適,最酷的是,還有個火爐。

▲我入住的帳篷,被樹林環抱

▲套房形式的帳篷,相當寬敞,很具風格

▲帳篷內如廁,亦是特別體驗

▲衛浴空間的設計,同樣很具野營感,完全不違和

即便造訪已是六月初夏,夜裏還是非常的冷,出了帳篷還得穿上羽絨衣禦寒,好在帳篷裡有貼心準備個火爐,燒的還是真材實料的木材,這對我可真是新鮮了!第一次體驗到加柴火的樂趣,燃燒木柴有著白噪音的療癒,夜裏確實能為室內供暖,這體驗讓來自南方的我著實難忘。

▲房間內的火爐,我好喜歡

▲房間內的木柴燒完了,門口還有

▲擺飾細節一點也不輸高級飯店

露營體驗,是個媒介,主要是要讓旅人與大自然連結。緯度高的北國,夏季晚了天色,即便已進入營區註記為安靜時段的晚上十點後,天空仍透著一股幽幽墨藍。稍早的雨,下成了泥濘,夜路走來需緩步小心才行。天空雲層厚,今晚夜不見星,但我還是想起了那首歌 “星星點燈,照亮我的家門”,體貼的營區讓星光化成地上的燈,一盞一圈、如星芒綻放,指引我回到帳篷的路。

▲路燈如星,指引夜路

▲夜裡圍著一起烤火,美好的野營時光

這是我目前體驗過最奢華但也是最自然的旅宿,多自然?光說一點就夠!「帳篷裡沒插座」當我知道後,是真有些張口傻了一下,若是擔心照明,那是小事,床兩旁的邊桌上放著由行動電源供電的露營燈,其實我還蠻享受夜裡低照明的野營感,加上啪啪柴火的微弱火光,那真是蠻有味道。但讓我比較焦慮的是相機、手機等設備電力見底無法充電的困擾,因此若之後有計畫入住,電力這部分建議先準備以免措手不及。

▲坐在帳篷外享受初夏的蒙大拿斜陽

▲接待大廳帳篷,會讓人想在這坐上一會兒

除了緊鄰冰河國家公園的這處營地, Under Canvas 該品牌在美國幾大國家公園例如黃石國家公園、拱門國家公園、錫安國家公園、布萊斯峽谷國家公園以及大峽谷國家公園等都有營地。這晚的露營體驗,不管是大自然環境或是帳篷舒適度都很棒,不愧是曾被 Condé Nast Traveler 評選為美國大西洋西北地區及西部的 Top 20 度假村!若有計畫在夏天造訪蒙大拿,推薦不妨其中一晚來這獲得獨一無二的旅宿體驗,相信會留下可以念想很久的旅行回憶。

▲Under Canvas 旗下有多處營地,有機會想再造訪體驗

▲在營地買美味早餐順便外帶一杯熱拿鐵

拍攝幕後:

機身:Sony A7RM4

鏡頭:Zeiss Batis 2.8/18、Zeiss Batis 2/40、Sony FE 24-70mm F2.8 GM

這回特別選用 Zeiss Batis 2.8/18 這顆超廣角鏡頭,來拍攝帳篷內部尤其是來表現盥洗與休憩空間的相對關係位置,而夜裡如星芒路燈的照片,亦是用這顆鏡頭來誇張化路燈在畫面中的佔比。此外值得稱讚的是 Sony FE 24-70mm F2.8 GM 這顆變焦鏡,24-70mm 本來就是絕佳的旅遊鏡焦段,便利性之餘,儘管非定焦鏡但在畫質呈現上教人滿意,更加讓我期待日前剛推出二代鏡的表現了。

▲每一頂帳篷都有著不同風景

▲森林裡的疊疊樂

/ Info. /

Under Canvas Glacier 豪華露營

官網 | 臉書

地址:101 Under Canvas Road, Coram, MT 59913 USA

作者:Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」,歡迎來入駐!