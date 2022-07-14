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趙露思「夏日ootd」揭今夏流行趨勢　洞洞背心、人字拖女孩必備

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記者王則絲／台北報導

大陸新生代女星趙露思攜手吳磊主演的古裝劇《星漢燦爛》於近期熱播，登上陸劇排行第一名，讓她人氣更盛。雖然趙露思在劇中的古裝造型很漂亮，但她下戲後的穿搭才是粉絲們的關注焦點，近日她Po出一組「夏日ootd」美照，除了展露一雙細長美腿，也順勢揭露了本季流行趨勢的重點，包括洞洞衣、人字拖⋯⋯都是女孩們夏日必備。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思新劇《星漢燦爛》製造話題。（圖／翻攝自微博）

趙露思已累積許多部知名作品，包括《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》和《且試天下》⋯⋯今年23歲的她，已是實力備受肯定的演員，自然她的私服造型也成為了女孩們紛紛仿效的icon。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思分享「我的夏日ootd」。（圖／翻攝自微博）

趙露思這回分享的「我的夏日ootd」一舉帶來數套造型，其中包含了本季的趨勢單品，像是整件鏤空的「洞洞背心」，內搭一件小可愛瞬間營造度假氛圍感，是今夏必備的時髦單品。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思腳下的厚底鞋為今夏必備單品。（圖／翻攝自微博）

此外，趙露思腳下的「厚底鞋」也是跟上本季流行的關鍵，一雙厚底的小白鞋，輕鬆拉出修長比例，且另一雙人字拖搭上厚底、鋪棉的設計元素，才是今夏涼鞋的精髓，穿上一秒化身時髦博主。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思放送性感泳裝照。（圖／翻攝自微博）

趙露思還不忘放送粉絲福利，在ootd中摻入一張清涼的泳裝照，一身黑色的連身泳裝，顯現她纖細的身材以及白皙的皮膚，讓粉絲們超心動：「這樣的圖以後可以多一點嗎？」、「能不能再多發幾張」、「增高鞋好時髦」、「夏天的寶貝太美了！」

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關鍵字：

趙露思, 星漢燦爛, 私服, 夏日穿搭, ootd

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