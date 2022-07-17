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10款「千元皮夾」CP值超高！價格美又兼具質感　小資女無痛入手

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文／美人圈

近幾年快時尚流行，高單價的精品皮夾往往讓許多小資女無法下手，平價皮夾又擔心不夠耐用。這回小編要來推薦10款「千元」皮夾，既耐用又兼具設計感、CP值超高，讓妳花少少的錢就能入手心儀皮夾！

平價高質感「千元皮夾」推薦：VEMAR

創立於2009年的台灣品牌VEMAR，專注於功能性與潮流趨勢，純素皮革的設計相當簡約高雅，皮夾內也設計相當足夠的夾層，顏值與實用度皆兼具。

平價高質感「千元皮夾」推薦：VEMAR，約NT$1,680

▲VEMAR 淡雅流蘇對折短夾（酪梨綠），NT$1,680（圖／VEMAR）

平價高質感「千元皮夾」推薦：S'AIME

滿足喜愛追求時尚又不失風格的選擇，S'aime在每一季都會推出不同的流行元素，簡約與繽紛色彩的外觀設計，非常適合可愛甜美風格的女孩。

平價高質感「千元皮夾」推薦：S'AIME，約NT$1,580

▲S'AIME 真皮拉鍊中夾，NT$1,580（圖／S'AIME）

平價高質感「千元皮夾」推薦：KINAZ 

主打高質感、高品味的KINAZ，以流行款式、實用與精緻手工為品牌基礎，風格高雅低調，夾層、口袋、拉鍊等小地方的加強設計，皆兼顧時尚與機能性，非常適合喜歡實用性質的小資族。

小資、學生族首選！10大「千元皮夾」品牌推薦，平價又兼具質感、CP值超高

▲KINAZ 金色鍊飾三折拉鍊薄型中夾（栗奶午茶），NT$2,800（圖／KINAZ）

平價高質感「千元皮夾」推薦：PIXY ACCS

台灣皮件品牌PIXY ACCS，以都會女性的角度創造時尚單品，強調實用性與簡約百搭的風格，各種皮夾單品千元價位就能入手，「真皮掛鍊短夾」附可拆卸式鍊帶，還能當作鍊包使用，千元就能入手，十分適合喜歡高CP值的小資女孩。

小資、學生族首選！10大「千元皮夾」品牌推薦，平價又兼具質感、CP值超高

▲PIXY ACCS 幻夢交織車線真皮掛鍊短夾（奶茶），NT$1,280（圖／PIXY ACCS）

平價高質感「千元皮夾」推薦：ROBINMAY

快時尚的領導者ROBINMAY，近幾年經由網紅代言與推薦崛起，以機能美感為設計理念的小資型時尚，主打潮流、文青、白金三大系列，千元就能入手的價錢，是小資族與學生族的最愛。

小資、學生族首選！10大「千元皮夾」品牌推薦，平價又兼具質感、CP值超高

▲（左）洛絲真皮掀蓋短夾，NT$1,180；（右）祈願真皮短夾，NT$1,180（圖／ROBINMAY）

平價高質感「千元皮夾」推薦：Fennec

韓國設計師品牌Fennec，主打質感真皮、簡約時尚設計的包款品牌，大膽多樣性的鮮艷顏色，配上外觀的簡約設計，吸引許多小資族女孩喜愛！素面設計高雅又不易撞款，千元出頭即可入手~

「千元皮夾」推薦top10：VEMAR 約NT$1,680。

▲Fennec MINI WALLET 2- 粉嫩少女／ROSE PINK，NT$1,180（圖／Fennec）

平價高質感「千元皮夾」推薦：Charles & Keith

小資族對這個品牌肯定不陌生，來自新加坡的平價時尚品牌Charles & Keith，不僅包款相當受歡迎，充滿設計感的皮夾也相當熱賣，款式新穎又時髦，價格從百元起跳，是許多學生族的首選。

小資、學生族首選！10大「千元皮夾」品牌推薦，平價又兼具質感、CP值超高

▲Charles & Keith 方格縫線短夾（淺藍色），NT$890（圖／Charles & Keith）

平價高質感「千元皮夾」推薦：JW PEI

來自洛杉磯的平價小眾品牌JW PEI，秉持著「時尚應該是平易近人、輕鬆自在、充滿力量的」。不只擁有高質感的外觀，價格更平價好入手，簡約的設計搭配夢幻色調，比起其他品牌，皮夾的顏色選擇性更高！材質更是使用純素皮革+可循環再造的塑料，既環保又能兼顧時尚。

「千元皮夾」推薦top10：VEMAR 約NT$1,680。

▲JW PEI 短夾，NT$999（圖／JW PEI）

平價高質感「千元皮夾」推薦：COACH

精品的入門品牌COACH，以經典的老花設計、獨特又顯眼的馬車標誌擄獲年輕女孩的心，皮革的耐用度與品質也受到大眾的喜愛，皮夾系列千元即可入手，是不少小資女入門精品的首選品牌。

「千元皮夾」推薦top10：VEMAR 約NT$1,680。

▲Coach WYN 櫻桃印花小型皮夾，NT$5,900（圖／COACH）

平價高質感「千元皮夾」推薦：Michael Kors

Michael Kors也是許多女孩在入門精品前的選擇，單價不高卻有著超高CP值，除了作工精細，設計更是簡約脫俗，成為不少小資族犒賞自己的禮物首選！

小資、學生族首選！10大「千元皮夾」品牌推薦，平價又兼具質感、CP值超高

▲Michael Kors MK LOGO 壓紋經典多卡位長夾（粉色），NT$1,490（圖／Michael Kors）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 皮夾, 小資女

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