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多吃紅蘿蔔！營養師點名「4款超級抗老食物」，吃出逆齡美肌

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▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」。（Unsplash、Pexels）

▲（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

臉部保養光是靠塗塗抹抹還不夠，營養師朱瑞君分享，想要凍齡除了勤保養以外，吃進口中的飲食也很重要，選擇健康、抗氧化食物也是預防老化方式之一，他更推薦4種超級抗老食物，適當補充讓你看起來比同齡都年輕。

▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」。（Unsplash、Pexels）

#鮭魚

富含Omega-3 脂肪酸，能減少體內的發炎反應，有助於肌膚保養。另外其中的蝦紅素幫助抗氧化，進一步預防紫外線造成的的色素沈澱，同時能避免紫外線破壞肌膚的膠原蛋白和彈性纖維，

▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」。（Unsplash、Pexels）

#橄欖油

橄欖油是最適合人體營養的油質，能防止腦部衰老，研究指出橄欖油中含豐富的維生素和胡蘿蔔素、葉綠素，而胡蘿蔔素和葉綠素兩者，對於延緩皮膚衰老的效能相當顯著。

▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」。（Unsplash、Pexels）

#綠花椰菜

綠花椰菜富含維生素A、C和β-胡蘿蔔素，有助於維持肌膚彈性，幫助延緩皺紋，綠花椰菜屬於開十字花蔬菜，也被證實是很好的抗衰勞食物。

▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」。（Unsplash、Pexels）

#紅蘿蔔

紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，抗氧化力效果強，更能防止細胞自由基損傷，同時延緩身體老化，β-胡蘿蔔素要搭配油脂一起食用，身體的吸收率更好。

▲▼營養師點名4款「抗老超級食物」 。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

除了以上4種食物外，飲料方面除了勤喝水，也可適當補充綠茶，綠茶中的兒茶素、兒茶多酚，可以避免血管受到氧化損害，對於抗老和預防失智都很有助益。

關鍵字：

抗老食物, 營養師

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