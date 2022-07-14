超可愛手繪咖啡杯逼人收藏！三宅一生旗下日牌ZUCCa找插畫家助陣

記者王則絲／台北報導

日系休閒服裝品牌ZUCCa為A-net旗下日牌，隸屬於三宅一生集團，在日本潮流圈頗有名氣，而ZUCCa今（14日）於微風南山門市舉辦活動，邀請到台灣生活風格插畫家WHOSMiNG帶來招牌的似顏繪咖啡杯，並現場說說他熱愛日系服裝的原因。

▲ZUCCa邀請插畫家WHOSMiNG舉辦手繪咖啡杯活動。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



WHOSMiNG為一名插畫家兼設計師，作品以簡單的線條、可愛的手寫字為特色，在IG上擁有近4萬粉絲追蹤，當初走上這條路，起源自他在2016年時造訪美國波特蘭的一趟旅行，當時他因為喝到了驚為天人好喝的咖啡，就在咖啡外帶杯畫上了咖啡師的模樣作為回憶紀錄，自此開始#mingscups系列似顏繪咖啡杯的創作。

▲WHOSMiNG本身就很喜歡日系的服裝。（圖／品牌提供）



WHOSMiNG今在活動現場提到他本身就很喜歡日系服裝，因為比起歐美品牌，認為日系品牌還是更適合亞洲人的身形，跟他的畫作一樣，他在服裝上特別喜歡簡單的線條感與剪裁，正好ZUCCa全符合他的需求，利用線條感製造亮點，且全系列風格中性，男女共穿不是問題，特別適合日常搭配，像他就特別喜歡ZUCCa的白T恤，簡單有型。

這次收到ZUCCa的邀約，WHOSMiNG與關係友好的咖啡店COFFEE FLAIR一起來到ZUCCa舉辦活動，7月15日於微風南山、7月16日於微風信義的門市，舉行限定手沖咖啡＋專屬署名繪圖活動，WHOSMiNG會用他獨樹一格的線條手繪字體寫上你的名字，再搭配可愛動物圖案或是似顏繪在咖啡杯上，超可愛的杯子逼人收藏。

▲WHOSMiNG繪製的咖啡杯可愛到逼人收藏！（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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