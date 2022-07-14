雅詩蘭黛「小棕瓶」10種隱藏神用法！可提升面膜吸收還能當唇膜

▲小棕瓶除了可在精華步驟使用，還有許多隱藏萬用法。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

記者張毓容／綜合報導

神級精華液雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導全方位修護露可說是保養界的超級「網紅」，沒用過的人也一定聽過，其修護肌膚、穩定膚況效果讓網友都一致推崇，就連許多女星名人都愛用。但你的小棕瓶若只在化妝水後當精華使用，那就太可惜了，其實小棕瓶還能當晚安面膜用、也能在敷面膜時提升吸收度，更能混合粉底讓妝感更服貼有光澤！以下10種小棕瓶的隱藏版萬用法，快來看看你懂用幾個？

＃當做前導精華



可將小棕瓶當作前導精華，搭配任何精華液使用，讓後續精華更能滲透進肌膚。

＃混合乳霜使用



可將小棕瓶混合任一乳霜，打造完美精華乳霜，加強修護力。

＃搭機時的乾燥急救

飛機機艙內空氣乾燥，肌膚會特別乾，可以將小棕瓶和「特潤修護60天極效安瓶」混合使用，瞬效為肌膚補水。

▲。（圖／翻攝IG@aoihamada）



＃加化妝水濕敷



使用化妝水或精華水濕敷時，在浸濕的化妝棉滴上1～3滴的小棕瓶，再濕敷於肌膚乾燥處，可立即為肌膚補水並加強保水度。

＃當晚安面膜厚敷



還可將小棕瓶厚敷當作晚安面膜使用，加強夜間修護並為肌膚灌注水分，安撫肌膚乾渴問題。

＃提升面膜吸收度



敷面膜前可先塗上小棕瓶打底修護，提升後續面膜精華的吸收滲透力。

＃潤唇打底或當唇膜



手邊唇膜用完也別怕，厚敷小棕瓶於唇部，可為唇部肌膚補水修護，也可在護唇膏或唇膏前用小棕瓶當作打底，讓唇部更加保濕潤澤。

＃修護指緣肌膚乾燥



指緣很容易乾燥起乾皮的人也可以將小棕瓶當作指緣精華，拿來修護指緣乾燥肌膚。

▲小棕瓶混合粉底液可提升底妝潤澤度和光澤感。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

＃混合粉底液提升潤澤光感

取適量小棕瓶混入粉底液，可以增加粉底光澤感、潤澤度，底妝服貼度也會大大提升。

＃混搭遮瑕服貼不卡紋



眼下遮瑕最怕乾燥卡粉顯紋路，這時可用小棕瓶搭配遮瑕使用，提升潤澤感，讓遮瑕妝感更服貼，細紋不出來鬧事。

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