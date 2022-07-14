格林童話濃縮於萬寶龍鋼筆上　白雪公主「玻璃棺」成搶眼裝飾

▲萬寶龍大文豪系列向格林兄弟致敬限量款8鋼筆，筆身有一塊刻面水晶彷彿是白雪公主的「玻璃棺」，約5,239,190元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

世人對格林兄弟創作的故事耳熟能詳，萬寶龍（Montblanc）從經典故事《長髮公主》、《睡美人》、《糖果屋》、《白雪公主》等4部作品取材打造書寫工具，鋼筆的外型酷似木製的步行手杖，代表流浪說書人從一個村莊到另一個村莊說故事的傳統；而筆夾從正面欣賞猶如粗糙的樹根，但轉向側面則顯露格林兄弟的臉部輪廓，有趣的是每個故事開頭「很久很久以前」（ES WAR EINMAL）刻於筆蓋環上，筆尖上的火焰圖案則象徵孩子們圍坐火堆旁聽故事的情景，並由「Kinder-und Hausmärchen」（格林童話）字樣點綴筆尾。

▲發想自《睡美人》的萬寶龍大文豪系列向格林兄弟致敬限量款1812鋼筆，148,200元。



▲演繹《長髮公主》的萬寶龍大文豪系列向格林兄弟致敬限量款鋼筆，39,400元。

4款向格林兄弟致敬的鋼筆中，最貴氣版本為《白雪公主》主題的限量款8，筆身有一塊刻面水晶猶如白雪公主的「玻璃棺」，背面以手工鐫刻其肖像；最入門的款式則發想自《長髮公主》，黑色樹脂筆蓋與筆身飾以長髮公主波浪長髮圖案，筆尾則設計成紡錘形狀，此限量款有鋼筆、鋼珠筆、原子筆與自動鉛筆採套組販售；此外，萬寶龍同時推出格林兄弟主題的小牛皮筆記本與深綠色墨水、袖扣與編織皮革手鍊，均以格林童話常見的場景森林為設計主軸。

▲萬寶龍大文豪系列向格林兄弟致敬特別款#146筆記本（左）2,800元，特別款50ml墨水1,300元。

除了流傳百年的經典童話，當代動漫也常與精品品牌合作，奢華鞋履品牌JIMMY CHOO為慶祝日本經典漫畫《美少女戰士》誕生30周年，於東京六本木博物館舉辦的展覽上，發表聯名訂製水晶長靴，靈感源自主角月野兔所穿著的經典靴款，以手工打造布滿桃紅色水晶的長靴，為限量訂製款，價格約448,000元起。

▲JIMMY CHOO x美少女戰士聯名訂製水晶靴，約448,000元。（圖／Jimmy Choo提供）

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