賽琳娜衣品失誤？穿「星星睡衣」踏巴黎街頭　網反讚：超Chill

記者王則絲／外電報導

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近期在法國巴黎頻繁現身，積極宣傳個人美妝品牌Rare Beauty的活動，這幾日賽琳娜簡直像是走了一場個人時裝秀，每日的復古時髦造型彷彿帶人穿越到60年代，不過高水準的衣品在這天卻出錯了嗎？上週末賽琳娜穿著全套「星星睡衣」步出飯店，雖然是貨真價實的睡衣造型，卻意外獲得網友讚賞：「超Chill。」

賽琳娜日前在巴黎各地展開巡迴活動，以宣傳美妝品牌在Sephora上市的新唇膏系列，每日的行程都相當滿，幾天下來，賽琳娜就像是辦了個人時裝秀一樣，一套套充滿復古60年代風的造型，遊走在巴黎的街頭，高衣品獲得廣大讚賞。

不過這次賽琳娜卻是放棄展現衣Ｑ、穿著「睡衣」就出門了嗎？上週末賽琳娜穿著一身LOUIS VUITTON Summer Stardust系列的成套睡衣直接步出飯店，但她頂著精緻全妝，顯示並不只是出來散步而已，這就是她的時髦造型。

▲賽琳娜穿著成套睡衣現身巴黎街頭。（圖／翻攝自推特）



賽琳娜將身上的絲質襯衫在身前綁了一個扭結，變成短版造型，闊腿睡褲垂墜度滿分，加上滿滿星型的圖案，營造出度假氛圍；然而這套貨真價實的「睡衣」，網友們反應反而相當好，讚她：「超Chill」、「很迷人」、「跟衣服上星星一樣閃。」

►賽琳娜被發現「腰間小肉肉」不慎溢出 不減光采反成可愛小亮點

►趙露思「夏日ootd」揭今夏流行趨勢 洞洞背心、人字拖女孩必備