蕭薔「穿百萬金縷衣」壓軸走秀　陳美鳳同場比美力挺AVVJOY

記者鮑璿安／台北報導

輕奢時裝品牌AVVJOY創意總監林薇打造「AVVJOY LINWEI高訂系列」，於今晚（14日）發表首場時裝秀，邀請女星蕭薔穿上價值百萬的禮服壓軸走秀成為焦點。而陳美鳳更以一身幹練白色西裝亮相看秀，日前她以搶眼的閃片禮服征戰金曲紅毯，其實正是設計師林薇為她量身打造的造型。

▲陳美鳳力挺AVVJOY，本次金曲紅毯戰袍就來自創意總監林薇打造。（圖／記者林敬旻攝、攝影中心攝）

陳美鳳今晚以修身白色西裝輕鬆看秀，66歲狀態依舊逆齡，談及保養秘訣，她大方分享：「保養身材這方面其實我很懶，但是不管你到幾歲，體態都不要落差太大 ，柔軟度夠的話，衣服就可以駕馭。」她坦言自己常做一些拉伸以及走路運動，可以多流一些汗。陳美鳳接下來計劃到高雄表演，最近在整理30年前秀場的衣服加工上新的元素，此次看秀正好給予她不少靈感。

▲蕭薔穿著18K稀有金色澤極致亮片禮服驚喜壓軸步上伸展台，與設計師林薇閉幕。（圖／記者林敬旻攝）

蕭薔穿著價值百萬的18K稀有金色澤極致亮片禮服驚喜壓軸步上伸展台，禮服全採純手工縫製，歷時720小時完工，她表示：「能夠穿林總監的衣服就讓我有幸福的感覺，因為她是少數能夠把我身型呈現出來的人，因為我比較瘦，穿很多衣服不太有安全感，但總監的衣服讓我能享受美麗。」林薇也大讚她演繹得相當完美，因禮服重量並不輕，但蕭薔自信態度有目共睹。

▲AVVJOY「AVVJOY LINWEI高訂系列」服裝秀。（圖／記者林敬旻攝）

品牌輕奢高訂AVVJOY LINWEI系列皆採一對一手工量身打造，打造可正式可休閒的著裝，首場大秀以「水」為主題出發，創辦人王瓊君以及林薇受訪時表示，因水如同女性一樣包容性很大，目標從台灣出發推向國際。