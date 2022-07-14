夏季掉髮多別慌！皮膚科醫師：天熱易落髮，多和「4原因」有關

▲夏季掉髮數量會比其他季節來得多。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，每天能睡滿8小時根本天方夜譚，原本髮量就不多，怎麼覺得夏季落髮變得更嚴重，皮膚科醫師指出，除了作息不正常外，像是季節性落髮、油脂分泌都是因素，落髮先別慌，了解原因才能對症下藥。

#季節性落髮

和其他季節比起，夏季落髮顯得更為嚴重，皮膚科醫師指出落髮和季節有關，因為氣溫升高，容易讓頭皮毛孔更容易被打開，當新陳代謝加速，夏季的掉髮速度就明顯比春天和秋天還要快。

#太陽直接曝曬

防曬別忘了頭皮，夏季陽光毒辣，紫外線直接照射頭皮，容易造成秀髮受損，進而脫落，夏季建議避開中午11點-下午2點外出，若是出門請戴上帽子或是撐把陽傘，位頭髮做好防護。

#蛋白質供給不足

有沒有發現減重時期，頭髮好像更容易脫落，主要是因為蛋白質攝取不足，同樣夏季氣溫高，讓人減少食慾，導致蛋白質攝取也跟著減少，要知道頭髮補充營養靠的就是蛋白質和各種微量元素，請記得蛋白質務必攝取充足。

#油脂分泌多導致發炎

氣溫一高，使得頭皮流汗出油率大增，當頭髮油脂分泌旺盛，不僅會讓細菌有機可趁，也有可能使頭皮局部發炎導致毛髮脫落，角質過度堆積，也會使髮根變細，讓秀髮變得脆弱易落。

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