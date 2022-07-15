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營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低

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▲▼ 營養師曝6個減肥「陷阱食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師揭秘有些看似健康的食物，其實反而是「減肥陷阱」。（圖／翻攝IG@kkmmmk、@euddeume_）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

想要減肥、維持身材，除了少吃多動，不少人會選擇「健康食物」，能吃飽也不怕胖，但你知道嗎？有些大家印象中看似「健康」的食物，其實不一定真的健康，甚至油脂、熱量都不低。知名營養師張家榕就分享6個常被誤為健康食物但其實是「減肥陷阱」的食物，小心吃錯只會越來越胖！

▲▼ 營養師曝6個減肥「陷阱食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃貝果

貝果雖然外表看起來不油膩，但其實也是精緻澱粉＋油脂，加上份量扎實，熱量也不低。

＃無麩質蛋糕

無麩質蛋糕可能是用米粉（澱粉類）或杏仁粉（油脂類）去做的，無麩質不等於少油，也不等於熱量低。

▲▼ 營養師曝6個減肥「陷阱食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃果乾和蔬果汁

張家榕表示，即使是原味的果汁或果乾，在減肥時都不建議吃。

▲▼ 營養師曝6個減肥「陷阱食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃非油炸洋芋片

許多人會覺得寫著「烘焙」二字感覺比較健康，但油炸vs非油炸的差別只是加工方式不同，和含油量多少無關。

＃穀物棒

張家榕表示，並不是說所有的穀物棒都不好，穀物棒有它的功能，只是有些穀物棒的糖分和熱量也沒有真的很低，別因為穀物棒看起來健康就狂吃。

▲▼ 營養師曝6個減肥「陷阱食物」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃消化餅乾

消化餅乾其實就是餅乾，不會幫助消化，就如同老婆餅裡面沒有老婆。

張家榕表示，上述這些食物沒有絕對不能吃，只要搞清楚自己吃了什麼、吃了多少。她也分享，保持減肥秘訣有2個，第一是不過度壓抑和責備自己，第二是不勉強自己。建議大家適當地吃，放下高標準的完美主義，因為大腦如果得不到滿足感，反而更會產生飢餓感，也會失去享受食物的能力。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 健康食物, 陷阱, 發胖, 營養師

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