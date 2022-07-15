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亮・珠寶／910克拉原石切出67顆巨鑽　梵克雅寶結合隱密鑲嵌閃爆

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▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒展演梵克雅寶Legend of diamonds系列25件隱密式鑲嵌珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日法國珠寶品牌發表的年度高級珠寶，各個話題性十足，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出Legend of diamonds系列25件傑作，故事從2018年與910克拉、當時全球第五大優質原石「Lesotho Legend」的邂逅開始說起，共切出67顆、總重約441.75克拉的頂級鑽石，當中包括重約79.35克拉、51.14、31.24和25.06克拉的巨鑽，進而啟發品牌結合最著名的隱密式鑲嵌（Mystery Set）工藝，耗費30,000小時打造出氣勢非凡的新系列。

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲Taché代理的910克拉「Lesotho Legend」原石，切割出67顆總重約441.75克拉的鑽石。

梵克雅寶於1933年取得隱密式鑲嵌技術專利，特色是讓金屬鑲座完全隱沒，而讓寶石盡情展現迷人光彩，秘密在於寶石逐一固定在金質鑲軌上，完美隱藏鑲座表面，1937年更開創獨立鑲座固定每一顆寶石的Individual Mystery Set技法，全新亮相的Legend of diamonds系列作品，均完美結合此項傲人技法，採用紅寶石、藍寶石、祖母綠烘托精心切割的頂級美鑽。

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒戴梵克雅寶ATOURS MYSTÉRIEUX可轉換式項鍊，鑲嵌系列中最碩大的79.35克拉DFL級Type 2A橢圓形鑽石。

當中最碩大的79.35克拉拉DFL級Type 2A橢圓形鑽石是ATOURS MYSTÉRIEUX可轉換式項鍊的主角，鑽石和紅寶石渦卷的雙色與線條設計，源於梵克雅寶1938年設計的Collerette項鍊和1939年為埃及王后納絲莉創作的珠寶；不僅古董作品成為靈感來源，高級訂製服的別緻裝飾也成為主視覺，VOLUTES MYSTÉRIEUSES可轉換式項鍊展現優雅的紅寶石蝴蝶結，而點綴3顆巨鑽的CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊則受1950年代流行的疊襟式晚裝啟發，精湛工藝與藝術美感兼具。

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒演繹梵克雅寶以高級訂製服為靈感的VOLUTES MYSTÉRIEUSES可轉換式項鍊及耳環連可拆式垂飾。

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶從1950年代流行的疊襟式晚裝發想，創作CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊及耳連可拆式吊墜及LISERÉ MYSTÉRIEUX戒指。

同時間LV（Louis Vuitton，路易威登）於馬拉喀什發表最新高級珠寶Spirit系列，將鳳凰等奇幻生物的神話融入其中，多達125件作品堪稱品牌歷來規模最龐大的高級珠寶系列，分別展現自由、優雅、夢想、光芒與命運等5大主題，最醒目的符碼三角形與Vuitton V無所不在，而每一件珠寶的主石都是重量級之選，包括品牌花了3年蒐羅的65克拉沙弗萊石、斯里蘭卡藍寶石、哥倫比亞祖母綠、莫三比克紅寶石及純淨無暇的鑽石。

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲LV Spirit高級珠寶系列中，三角形和Vuitton V 無處不在。（圖／LV提供，以下同）

▲▼VCA,LV 。（圖／公關照）

▲LV Spirit高級珠寶系列優雅主題的項鍊，主石為重達65克拉的沙弗萊石。

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關鍵字：

亮珠寶, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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