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小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」，最後一項超多人都中

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▲▼小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」 。（圖／Unsplash）

▲水分攝取不足，即便少吃也徒勞無功。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很努力少吃卻還是瘦不下來，到底是出了什麼錯？原來節食易受但卻容易復胖，以水果代替三餐更是不錯特錯，盤點常見的減重錯誤，現在改正都還來得及。

#少吃就會瘦

很多人想積極瘦身，第一步就是從控制飲食開始，最常見的就是節食，短時間內只要少吃，就會有不錯的效果，但是身體很聰明，當你吃得少，熱量消耗也跟著少，但是一開始正常吃，體重和脂肪都歸位了，讓你離理想身形越來越遠。

▲▼小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」 。（圖／Unsplash）

#用水果代替三餐

很多人以為吃水果會比正餐來得健康，但不知道的是水果中的糖分其實不低，果糖、蔗糖和葡萄糖會轉化成脂肪囤積體內，挑錯水果餐，熱量可能會大於你的一餐飯。

#吃水煮餐瘦很快

吃水煮餐其實並沒有錯，但是因為減重是長期抗戰，要選一種自己能接受且能維持的方式，水煮餐難以堅持，物極必反容易暴飲暴食，且水煮菜不放油，完全不攝取油分，會影響代謝，容易造成便秘。

▲▼小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」 。（圖／Unsplash）

#想瘦哪就瘦哪

坊間說的局部減肥其實不可信，因為脂肪是流動的，不可能只減掉局部的脂肪，因此想要局部瘦，除了飲食控制，還可以搭配重量訓練，鍛鍊局部肌肉，使線條更為緊緻。

#水喝不夠多

吃太鹹會造成身體水分滯留，造成水腫，水喝不夠多會影響身體代謝速度，恐導致便秘，因此想要瘦，水一定要喝夠，最後搭配不熬夜，才能讓減重事半功倍。

關鍵字：

減重, 錯誤, 誤區

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