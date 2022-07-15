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《禹英禑》朴恩斌比「哭哭拳頭」太可愛了！專屬殺青Pose融化粉絲

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記者王則絲／台北報導

韓劇《非常律師禹英禑》播出後急速登上排行榜，主演女星朴恩斌因卓越的演技大爆紅，許多人或許不太認識她，但她其實已出道23年，累積許多作品，有粉絲就發現了，朴恩斌從小到大有個可愛的習慣，每殺青一部戲她就會擺出「哭哭拳頭」拍照留念，這個Pose比起來特別可愛，乘著戲劇熱度，搞不好「英禑版哭哭」也會演變成新的IG流行Pose喔。

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩斌主演的《非常律師禹英禑》播出以來大受好評。（圖／翻攝自IG@eunbining0904）

雖然《非常律師禹英禑》目前僅更新到第6集，但已足以引爆話題，第5集時韓國收視率來到全國9.1%、首都圈10.2%的成績，並登上台灣Netflix排行榜第1名，後續收視也持續看漲。

朴恩斌於《非常律師禹英禑》中飾演一名患有自閉症的天才律師，其中她演出自閉症患者的行為細節，就連真正的自閉症患者都大讚：「以為是真的。」

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩斌拍攝《STOVE LEAGUE》時的殺青照。（圖／翻攝自NAVER）

隨著朴恩斌人氣大暴漲，網友們便挖出了她過往的作品，發現她有個可愛的習慣，就是在每拍完一部戲劇時，會擺出「哭哭拳頭」的Pose拍一張殺青照，以茲紀念令人不捨的拍攝過程，這個Pose搭配上閉眼和噘嘴，給人一種楚楚可憐的感覺，可以發現從朴恩斌從2014年拍攝完《求婚大作戰》、2017年《青春時代2》、2020年《Stove League》、2021年《戀慕》⋯⋯都會做這個「哭哭拳頭」的Pose，可愛模樣融化粉絲，已經變成了她的招牌了。

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG）

▲更多朴恩斌專屬的「哭哭拳頭」Pose殺青照。（圖／翻攝自NAVER）

關鍵字：

朴恩斌, 非常律師禹英禑, 禹英禑, 哭哭Pose, 哭哭拳頭

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