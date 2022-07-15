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HOLA皮卡丘聯名爆可愛！　星巴克ＸLINE FRINEDS第三波來報到

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▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲HOLA與星巴克近期都推出夏季居家聯名。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日在家避暑當然一定要療癒，近期HOLA、星巴克接連推出爆可愛聯名，從電力十足的皮卡丘到微甜甜的LINE FRIENDS的居家商品，讓你回家或在辦公室瞬間趕走鳥情緒，HOLA還特別針對兩個世代的皮卡丘迷推出不同商品，是不是開始要啟動「療癒採買」了呢？

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

去年HOLA與寶可夢聯名，讓粉絲們在限時動態狂刷一波，近年再推寶可夢原創商品2.0，以皮卡丘、伊布、波加曼為主設計，共有超過50種「陪伴系」居家單品，更考慮疫情期間2個世代的療癒需求，推出兩種不同方向的主題，成熟世代以香氛為主，包括皮卡丘及伊布造型的擴香石；孩童世代則以玩偶、抱枕等，讓人隨時可以療癒抱抱。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲Pokémon寶可夢系列造型香氛石，皮卡丘與伊布，售價1,280元。

其他居家單品還有收納箱、隨行杯、煎鍋等，適合全客層的好物。HOLA寶可夢聯名系列從即起至8／3期間，在全台HOLA線上線下通路同步開賣，另於實體門市消費單筆滿599元，還可參加扭蛋活動，內含折價券及三款立體造型盒玩。全台HOLA門市更與Pokémon GO合作，全部化身為寶可補給站，更在內湖、士林、中和、南崁、新竹、竹北、北屯、大墩、仁德、左營等10家門市的道館，週週皆有頭目寶可夢驚喜現身。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲Pokémon寶可夢造型煎鍋20cm，售價899元。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲Pokémon 寶可夢雙人天絲床包兩用被組，售價4,280元。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲Pokémon寶可夢側開摺疊貨櫃箱，提供淺黃與淺藍2色，單個售價899元。

星巴克近期也與LINE FRINEDS三度合作，推出以台灣為主題意象的聯名系列，用明亮的鮮黃色作為系列主色，不但呼應夏天氛圍，也有振奮人心的感覺，在地文化推出全新系列中以景點元素融入各項設計，讓使用者跟著與熊大、兔兔、莎莉與星巴克一起暢遊，或重新發現所在地區的美景。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

超可愛的插畫包括饒河街觀光夜市、高雄龍虎塔與春秋閣，還有台灣最南端屏東鵝鑾鼻燈塔，更有小籠包、鳳梨酥等大家都熟悉不過的元素，全系列共推出馬克杯、to go冷水杯、不鏽鋼杯、提袋4款商品，預計將於7／20在全門市與線上開賣。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲LINE FRIENDS 台灣提袋，售價300元，尺寸為34Ｘ18Ｘ32cm；LINE FRIENDS 台灣馬克杯，售價600元。

▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）▲夏季居家聯名,HOLA,星巴克。（圖／各業者提供）

▲LINE FRIENDS 台灣TOGO冷水杯（左），售價650元；LINE FRIENDS 台灣不鏽鋼杯（右），售價950元。

關鍵字：

HOLA聯名, 星巴克聯名, 皮卡丘, 寶可夢, LINE, LINE FRIENDS

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