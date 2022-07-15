fb ig video ETtoday search mobile

《怪奇物語》麥克絲20歲達美貌巔峰！馬甲中空裝秀腰線飄女人味

>

記者王則絲／台北報導

超人氣的Netflix驚悚影集《怪奇物語》近期播出第四季，攻佔全球排行榜第一名，本季靈魂主角麥克絲（Max）由美國女星莎蒂辛克（Sadie Sink）飾演，雖然劇中打扮青澀，但今年20歲的她已是個十足的小美人，近日她登上雜誌封面展現美貌巔峰的時刻，性感的馬甲與中空裝露出腰線，當初那個可愛女孩已很有女人韻味！ 

莎蒂辛克當時在《怪奇物語2》登場時，才14歲左右，時間過得飛快，現在莎蒂辛克已經來到20歲了，雖然五官方面變化不大，但整體的輪廓更加分明立體，越長大變得越漂亮，尤其一雙透澈的藍眼睛十分迷人勾魂。

近日莎蒂辛克擔任《COVETEUR》雜誌7月號封面人物，展現了她意外純熟的時尚駕馭力，封面上她先是穿著GIVENCHY的丁香紫色馬甲＋極短衫、以及透紗裙的造型，這個顏色與她透白紅潤的肌膚特別相襯，鏤空而顯現的腰線，讓她難得出現女人味的一面。

莎蒂辛克也嘗試另一套平口中空的黑色套裝，感覺甜美氣質立刻散去，留下的是率性的態度；此外，她在一套ROKH軍裝風格的西裝外套下，搭配了RODARTE的蕾絲裙，在成熟與少女之間遊走，恰如她的人生階段。

►宋慧喬連發OL穿搭被讚「優雅女王」　成熟造型靠顏值輕鬆撐起

►賽琳娜衣品失誤？穿「星星睡衣」踏巴黎街頭　網反讚：超Chill

關鍵字：

怪奇物語, Stranger Things, Sadie Sink, Max, 麥克絲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低 日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性 剛交往就做這5件事　只會讓戀情加速枯萎 小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」，最後一項超多人都中 700坪全台最大無印良品開箱　5獨家亮點搶先看！ 迪麗熱巴斜肩白裙露仙氣天鵝頸！　現身街頭「真實模樣」曝光 雅詩蘭黛「小棕瓶」10種隱藏神用法！可提升面膜吸收還能當唇膜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面