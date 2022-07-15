《怪奇物語》麥克絲20歲達美貌巔峰！馬甲中空裝秀腰線飄女人味

記者王則絲／台北報導

超人氣的Netflix驚悚影集《怪奇物語》近期播出第四季，攻佔全球排行榜第一名，本季靈魂主角麥克絲（Max）由美國女星莎蒂辛克（Sadie Sink）飾演，雖然劇中打扮青澀，但今年20歲的她已是個十足的小美人，近日她登上雜誌封面展現美貌巔峰的時刻，性感的馬甲與中空裝露出腰線，當初那個可愛女孩已很有女人韻味！

莎蒂辛克當時在《怪奇物語2》登場時，才14歲左右，時間過得飛快，現在莎蒂辛克已經來到20歲了，雖然五官方面變化不大，但整體的輪廓更加分明立體，越長大變得越漂亮，尤其一雙透澈的藍眼睛十分迷人勾魂。

近日莎蒂辛克擔任《COVETEUR》雜誌7月號封面人物，展現了她意外純熟的時尚駕馭力，封面上她先是穿著GIVENCHY的丁香紫色馬甲＋極短衫、以及透紗裙的造型，這個顏色與她透白紅潤的肌膚特別相襯，鏤空而顯現的腰線，讓她難得出現女人味的一面。

莎蒂辛克也嘗試另一套平口中空的黑色套裝，感覺甜美氣質立刻散去，留下的是率性的態度；此外，她在一套ROKH軍裝風格的西裝外套下，搭配了RODARTE的蕾絲裙，在成熟與少女之間遊走，恰如她的人生階段。

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