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去完IKEA請勿約會！「榴槤霜淇淋」登場　網友：我要吃10支

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▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲IKEA再推榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

到了夏天很喜歡「引讚」的IKEA又出招了，針對旗下飲食小站對外宣告「榴槤霜淇淋」又重新登場啦！果然引起許多榴槤控的注意，留言表示「我要吃10支！」，而非榴槤控也有話要說「最近不去IKEA了」，不過鐵了心要有夏季風味的IKEA還不只如此，再加碼2款榴槤點心要讓大家吃爽爽啦！

水果之王榴槤的風味讓不少人又愛又恨，去年推出榴槤風味霜淇淋，隨即登上「最受爭議口味」，但IKEA一向不怕大家挑戰，今年又再次開賣「榴槤風味霜淇淋」，讓期盼特殊夏季滋味的大家能解解饞，另針對不想吃榴槤的消費者，還有哈密瓜風味可選，不會讓你「望冰止步」。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲IKEA榴槤風味霜淇淋、哈密瓜霜淇淋，售價均為20元。

此外針對榴槤商品，今年還有「榴槤塔」及「榴槤球」可嘗鮮，採用蘇丹王榴槤製成，味道濃郁，甜味適中不膩口，「榴槤塔」內含果肉的純果泥結合甜而不膩的卡士達醬；「榴槤球」酥炸糯米皮搭配爆漿榴槤餡，口感兼具酥脆與綿密，還有豐富的層次感。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲IKEA榴槤球，售價59元；榴槤塔，售價40元。

而百貨也針對炎熱天氣推出「顏值系冰品」，包括微風ICE MONSTER推「荔枝奇異棉花甜」季節單品、日本東京ミルクチーズ工場所推出的焦糖紅茶鑽石冰、點點心-港式絲襪奶茶豬雪糕等，另有JAPAN RAIL CAFE日本夏季全新系列商品「夏日藍柑橘漂浮」、「莓果一夏漂浮」、「蜜桃蘋果漂浮」、「清檸抹茶蘇打漂浮」主打絕美，打卡也很適合。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲微風松高ICE MONSTER荔枝奇異綿花甜，售價190元。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲微風南山 atre JAPAN RAIL CAFE日本夏的風物詩，夏日刨冰系列，售價160元起；微風南山 atre 東京ミルクチーズ工場焦糖紅茶鑽石冰，售價160元。

而8／8前BELLAVITA也推出冰涼開胃夏日輕食特輯，於B2美食廣場、B1星巴克，單櫃消費滿500元，即可憑電子發票及銷貨明細至B1客服中心參加抽獎活動，獎品包括馬卡諦義式冰淇淋、AMEDEI精品巧克力、超人氣成真咖啡舒芙蕾、B2美食廣場抵用券等。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲BELLAVITA馬卡諦義式冰淇淋蛋糕，售價1,680元。

關鍵字：

IKEA, 榴槤, 霜淇淋, 榴槤霜淇淋, BELLAVITA, 微風

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