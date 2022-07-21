好膚質的關鍵就是PITERA™！SK-II「深夜肌膚特寫」計畫直擊柯佳嬿的水潤晶透肌

▲氣質女星柯佳嬿挑戰「深夜肌膚特寫」計畫，直擊PITERA™零死角展現肌膚的晶透奇蹟。

消費中心／綜合報導

SK-II今年進行全球首創對年輕女性肌膚進行的「全天候肌膚波動研究」，大膽開啟「深夜肌膚特寫」計畫，邀請到三吉彩花、渡邊直美共赴晶透美肌之約，體驗SK-II經典獨家神奇保養成分的魅力，透過最真實的「深夜肌膚特寫」計畫直擊PITERA™零死角展現肌膚的晶透奇肌。

SK-II也邀請到了近日在《媽，別鬧了！》裡演出陳若敏的質感女星柯佳嬿，一同參與「深夜肌膚特寫」計畫，透過這次活動看到了即使在肌膚通常比較不理想的時刻，使用青春露後肌膚仍持續健康有光澤，一起來看看在這次計畫中她有什麼心得要和大家分享呢？

Q1: 平時最在意哪些肌膚問題？

A1 : 平時比較在意肌膚的問題是保濕，我的皮膚偏乾燥，如果保濕不夠容易長粉刺，妝也會比較不服貼。

Q2: 挑選保養品最重視哪些關鍵？

A2 : 一直以來我好像都喜歡重點式的保養，不喜歡那麼多瓶瓶罐罐，也不想花太多時間，所以會選擇適合自己肌膚，並且能明顯感受到效果的保養品。

Q3: 這次與SK-II「深夜肌膚特寫」計畫合作，對青春露使用感分享？參與拍攝前會不會緊張，有沒有特別加強保養的密技？

A3: 坦白說，要拍攝一位女性肌膚的特寫，我覺得有點過份哈哈哈。這次拍攝，攝影師站在我面前的那個距離讓我印象蠻深刻的，因為實在是太近了啦。但因為長期使用青春露，肌膚變得很穩定，水嫩透亮，任何時候面對鏡頭我都能很有自信。

PITERA™保養奇蹟 讓肌膚在通常不理想的時刻仍晶瑩剔透

你可曾注意過，在每天24小時的生活中，其實肌膚也同樣維持著24小時運作？每天早晨經過前一晚的保養浸潤及充足休息後，肌膚會和精神一樣飽滿有活力，然而伴隨一整天的勞動、日曬、情緒及各種環境變因等，累積了多重日常壓力，逐漸形成油脂、毛孔、暗沉、細紋…等肌膚問題。

然而，SK-II全球PITERA™盛典竟揭開SK-II迄今最大膽PITERA™肌膚實測：「深夜肌膚特寫Late Night Portraits」計畫，由多位SK-II品牌大使，選在一天中肌膚最不理想的時間點，鼓起勇氣面對鏡頭，完成一系列令人驚豔的照片。

「深夜肌膚特寫」大無懼 渡邊直美、三吉彩花大方分享晶透肌膚！

此次「深夜肌膚特寫Late Night Portraits」靈感來自SK-II的「全天候肌膚波動研究」，研究中發現，肌膚狀況在一天內因多種日常壓力而出現巨大波動；而這次挑戰充分展現SK-II青春露穩定皮膚日常波動方面的力量。在PITERA™的呵護下，皮膚變得晶瑩剔透，即使在原本應該最不理想的時間點，也能保持最佳狀態。

平時忙於工作的SK-II品牌大使三吉彩花及渡邊直美，在參與計畫時，只用PITERA™保養就進行拍攝，全程素顏不帶妝，且所有照片都沒有針對肌膚修圖，看到攝影成果中，自己的肌膚即使在夜間仍可以維持穩定狀態。

長期使用青春露下，渡邊直美開心說到 : 「在深夜拍攝素顏的肌膚是多麼大膽又創新的想法。我的肌膚在白天時經常經歷波動，尤其到了深夜會是我肌膚狀況最不理想的時刻。自從遇見了 PITERA™，我的肌膚隨時都能保持晶瑩剔透。」拍攝完成後，三吉彩花也興奮分享到 : 「我對參加深夜肌膚特寫非常感興趣，因為我也很好奇我的肌膚能不能經得起考驗，沒想到即便在肌膚最不理想的時間點，我的肌膚依然可以晶瑩剔透。希望我的深夜肌膚特寫能讓大家意識到提早保養的重要性。」

▲渡邊直美大讚使用SK-II青春露，肌膚穩定透亮。

▲三吉彩花分享使用SK-II青春露，肌膚比較健康透亮。

解密PITERA™！深層修護一拍晶瑩剔透 擁有透亮水嫩細緻

究竟SK-II青春露有何保養魅力足以風靡無數國際巨星？關鍵就在於SK-II的核心成分PITERA™能深層修護，只要在保養時輕輕一拍肌膚晶瑩剔透。SK-II獨家關鍵成分PITERA™，這種獨特成分近似天然保濕因子，含有胺基酸、礦物質、維生素、有機酸等超過50種微量營養素，更容易被肌膚吸收，因此能實現透亮水嫩的細緻膚質。

▲PITERA™讓肌膚即使在通常最不理想的時刻，膚況仍水潤透亮。

如同身體需要攝取均衡的飲食維持健康，而PITERA™則為肌膚提供充足的營養素維持美麗！PITERA™能為肌膚建立保濕屏障、提供必要的抗老修護，強化肌膚的防護能力，並補充肌膚內部水分，達到保濕、修護乾燥、淡化細紋、細緻毛孔、改善暗沉等全方位調整膚況。而SK-II青春露即獨家含有90%以上豐富PITERA™，全面Hold肌膚的不安定因子，實現肌膚夢寐以求的晶瑩剔透。

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