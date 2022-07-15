Timberland X CLOT「龍圖騰帆船鞋」帥翻！　Y-3 秋冬橙色旋風重點搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

陳冠希主理品牌CLOT有許多標誌性東方元素，此次與美國戶外品牌推出首個聯名，在Timberland經典三孔帆船鞋中注入神龍元素，洋溢傳統文化精神。此外，adidas與日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）再次攜手推出Y-3 2022秋冬全新系列，矚目單品搶先看仔細！

▲Timberland X CLOT 系列三孔手工縫製帆船鞋、服飾充滿龍元素。（圖／品牌提供）

Timberland X CLOT 系列

此次聯名包括服飾以及鞋款單品，均以中西合壁傳統元素展開，像是經典的品牌三孔手工縫製帆船鞋再進化，在上翹的鞋頭設計中呼應「龍」神韻，眼睛及火焰運用手工絲繡呈現。CLOT主理人陳冠希表示：「我們的設計經常出現龍的圖案；它神秘且極具權力，是中國的文化象徵。」系列將在20日於全球指定 JUICE 專門店開賣。

▲Y-3 2022秋冬全新系列，（圖三）QASA橘色 。（圖／品牌提供）

Y-3 秋冬全新系列正式發布

橙色具有活潑能量，也一直是Y-3代表色，品牌成立20週年之際，adidas與山本耀司再次攜手推出Y-3 2022秋冬全新系列。除了代表性鞋款Y-3 QASA、HOKORI III在內，adidas經典代表作GAZELLE加入Y-3行列，透過攝影師Thue Nørgaard所操刀的形象照展現全新開端。