fb ig video ETtoday search mobile

Timberland X CLOT「龍圖騰帆船鞋」帥翻！　Y-3 秋冬橙色旋風重點搶先看

>

記者鮑璿安／綜合報導

陳冠希主理品牌CLOT有許多標誌性東方元素，此次與美國戶外品牌推出首個聯名，在Timberland經典三孔帆船鞋中注入神龍元素，洋溢傳統文化精神。此外，adidas與日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）再次攜手推出Y-3 2022秋冬全新系列，矚目單品搶先看仔細！

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲Timberland X CLOT 系列三孔手工縫製帆船鞋、服飾充滿龍元素。（圖／品牌提供）

Timberland X CLOT 系列

此次聯名包括服飾以及鞋款單品，均以中西合壁傳統元素展開，像是經典的品牌三孔手工縫製帆船鞋再進化，在上翹的鞋頭設計中呼應「龍」神韻，眼睛及火焰運用手工絲繡呈現。CLOT主理人陳冠希表示：「我們的設計經常出現龍的圖案；它神秘且極具權力，是中國的文化象徵。」系列將在20日於全球指定 JUICE 專門店開賣。

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名綜合 。（圖／品牌提供）

▲Y-3 2022秋冬全新系列，（圖三）QASA橘色 。（圖／品牌提供）

Y-3 秋冬全新系列正式發布

橙色具有活潑能量，也一直是Y-3代表色，品牌成立20週年之際，adidas與山本耀司再次攜手推出Y-3 2022秋冬全新系列。除了代表性鞋款Y-3 QASA、HOKORI III在內，adidas經典代表作GAZELLE加入Y-3行列，透過攝影師Thue Nørgaard所操刀的形象照展現全新開端。

關鍵字：

Timberland, CLOT, Y-3 , adidas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低 日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性 剛交往就做這5件事　只會讓戀情加速枯萎 小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」，最後一項超多人都中 700坪全台最大無印良品開箱　5獨家亮點搶先看！ 迪麗熱巴斜肩白裙露仙氣天鵝頸！　現身街頭「真實模樣」曝光 雅詩蘭黛「小棕瓶」10種隱藏神用法！可提升面膜吸收還能當唇膜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面