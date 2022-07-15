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怡客咖啡轉型「海洋度假風」概念店登場　歐風甜點登場美翻天！

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▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡林口概念店開幕，帶來全新品牌氛圍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台有30年歷史的怡客咖啡，近期宣布要全面轉型，首間全新品牌識別的概念店日前在林口登場，以簡單清新的形象重新出發，升級後的LOGO以藍色為品牌主色調， 呼應其英文名「ikari」的日譯「錨」帶出的海洋意象，裝潢也呈現出海洋度假風，無論是以何種目的造訪，都能感染店內的輕鬆氛圍。

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

去年起怡客咖啡以多款聯名合作當作起手式，喊出要打造「全台最好吃連鎖咖啡品牌」，也針對品牌識別與店裝做出改變，揮別過去咖啡廳昏黃柔和印象，以白色中性調為主，搭配選用水抿石、不鏽鋼及淺色木質等材質，來凸顯全新品牌主色的藍色，呈現明亮舒適簡約的港灣度假風格。

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

另外還加強「功能性」，呼應現代行動辦公室潮流，在概念店中除有規劃會議空間之外，更在座位區內大幅增設插座，平均每2個位置就有1個插座，滿足辦公人士的需求。店內wifi更與Aruba合作，確保提供店內上網暢通，工作、打卡都方便。

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

▲義式香飯糰重新回歸。

而怡客咖啡於5月在官方粉絲團舉辦明星商品選拔，超過千位粉絲票選2021年下架的「義式香飯糰」勝出，即起特別拉回菜單，另加碼與比利時鬆餅品牌Belga合作，在概念門市販售最道地的布魯塞爾鬆餅。另一個概念店搶先推出的則是「顏值滿滿」的義式甜點阿法加朵Affogato，香濃醇郁的義式濃縮咖啡淋在甜美可口的冰淇淋上，即將榮登打卡王啦！沒辦法去林口也無妨，預計8／15將導入全台門市，查查Google Maps就能吃到囉。

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡林口概念店。（圖／業者提供）

▲阿法加朵Affogato與比利時鬆餅。

而誠品社區店型「誠品生活時光」，近期在板橋以Villa風格建築，開幕後吸引許多民眾打卡踩點之後，位在土城青福街的「快閃分店」也將在7／16正式迎客，外觀建築採用清水模設計，看起來沈穩平靜，內部則有挑高5公尺的通透大空間，不但規劃黑膠區塊，超展開的空間也能規畫展演節目，讓在地民眾時時有得玩！

▲誠品生活時光土城店。（圖／業者提供）

▲誠品生活時光土城店。（圖／業者提供）

▲誠品生活時光土城店將在7／16迎客。（圖／業者提供）

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