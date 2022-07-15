小S大膽造型網笑像「烏骨雞爪」！罕見頂「金色長髮」美暈眾人

記者王則絲／台北報導

小S（徐熙娣）近期登上了《SENSE》雜誌，拍攝一組強烈奇幻氛圍的時尚大片，每一張的造型都特別改造過，絲毫看不出小S平時的模樣。其中黑色手套配上金色長指甲的造型，被網友們說像「烏骨雞爪」，笑翻一票人，另外小S還罕見換上「金色長髮」的髮型，瞬間美暈眾人，「金色長髮好正」、「拜託留成這樣！」

小S近期因為「姐夫」、還有節目《小姐不熙娣》的關係，一直都在話題熱頭上，日前出席金曲獎一身桃粉色的鏤空禮服，更是提醒了大家小S狀態依然在線。

小S一向大膽的風格，十足反映在這次的拍攝上，對於造型與成果她本人也表示「愛不釋手」。小S分享的第一張封面照中，她僅露出了一隻眼睛，雙手包覆著連身的黑色手套，並戴上金色的浮誇長指甲，視角拉遠，緊身裝勾勒出窈窕的身形，氣勢整個噴發，不過網友們卻忍不住先笑了，「抱歉，第一眼看到雞爪，我真的太餓了」再加上閃亮的面料，讓聯想更深，「第一張我也認為是烏骨雞爪，而且是用老滷汁滷得油亮那種。」

這組大片中，小S還有另一套驚艷造型，她罕見是換上了「金色長髮」的髮型，顛覆大家印象中熟悉的短髮，獲得一面倒的大好評：「長髮也好好看」、「金色長髮感覺更年輕了」、「S長髮也好正喔」、「拜託留成這樣！」

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