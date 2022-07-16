《安娜》秀智千金妝被封「淡顏天花板」　5個關鍵必學，畫出好命感

文／美人圈

最近以新劇《安娜》回歸的秀智，以清純的長相在劇中冒充真千金安娜，高光演技真的太圈粉！除了細膩的初戀眼妝之外，千金感的透明妝容也被封為淡顏天花板，今天一起解析《安娜》秀智淡顏千金妝，像是這種淡顏、面部留白較多的臉型必學，一秒提升高級氣場，妝容更加精緻無瑕！

《安娜》秀智淡顏千金妝

霧光透明感底妝

秀智本身是面部留白較多的臉型，這種臉型打造千金感關鍵就在於底妝！底妝必須是那種隱隱約約透出細緻光澤的霧光感，同時也要做好遮瑕，尤其是針對眼下的淚溝、黑眼圈這種勞累痕跡一定要先用校色遮瑕修飾，再疊上一層遮瑕膏，可以讓遮瑕效果更高、同時妝感不厚重。





另外痘痘的部分也可以先用綠色調遮瑕修飾泛紅感，接著痘痘腫凸部位上一點偏深的遮瑕、再與膚色做融合，這樣子的深淺色調可以讓立體感的痘痘瑕疵變得更加隱形，肌膚平滑度更高。





圓潤流暢的臉型，打亮比修容重要

千金感的妝容中，臉型要是「圓潤流暢」的，一般來說臉型要有圓潤感、蘋果肌膨潤，給人柔和印象的關鍵，如果顴骨或下顎骨稜角比較突出，是骨骼感比較明顯的臉型，這種臉型容易給人一種較強勢、刻薄的印象，要營造好命感的千金小姐妝，化妝師建議打亮絕對比修容來得更重要！





要讓臉型飽滿、蘋果肌膨潤，打亮點建議約落在蘋果肌上方，讓蘋果肌自然提亮，整張臉飽滿立體，另外要注意的是打亮位置最寬不可以超過眼尾，如果超出眼尾的話就會有讓臉型看起來更寬的問題，可以從從眼下至鼻翼斜斜滑出一條打亮線，會比狂打陰影修容更自然修飾臉型！





眼妝細節，暈染範圍不要大

秀智的千金妝最厲害的就在於眼妝細節，不僅很好的加深眼周型輪廓、同時還有矯正眼型的效果！一般千金大小姐的眼妝看似強調輪廓，但仔細觀察會發現暈染範圍都不會太大、顏色也不會太多，最多就是用偏棕色調的2-3款顏色進行暈染，眼線也不用拉伸太長，最多起到矯正眼型的效果即可，最後畫上睫毛膏，更凸顯清純無害的氣質。





無害感清純眉型，眉峰平緩、眉尾垂

眉峰過高或是眉毛偏細的眉型，其實看起來不是很好親近之外、也顯得超級老氣，如果不是面部輪廓較深遂的臉型、一般都會建議眉峰不要太高，整個眉形會比較柔和，秀智的眉型也是眉峰偏和緩、整體眉毛偏粗的眉型，另外甚至還有些垂，這樣的眉型在視覺上不僅有縮面寬的效果，還可以讓整個人散發好親近的氛圍。





粉裸色調唇彩，更突顯氣質

《安娜》中秀智一般都擦上這種偏粉裸色調的唇彩，其實非常適合亞洲膚色之外，這種明度偏低的顏色也非常有氣質，很像是大家閨秀會擦的顏色！另外秀智在劇中都是塗滿整個嘴唇的畫法，顯得更加大氣。





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