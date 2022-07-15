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這瓶「破年份紀錄」威士忌14.8萬元！用海味橡木桶添鹹香　台灣僅250瓶

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▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）

▲泰斯卡44年單一麥芽威士忌原酒，全球限量1997瓶、台灣限量250瓶，148,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

「酒」之所以迷人，其中一個原因在於製作過程中的每個環節，都會影響風味，細細品嚐很有意思。蘇格蘭威士忌的名聲響亮，位於斯凱島（Isle of Skye）、歷史近200年的酒廠泰斯卡（TALISKER）推出「44年單一麥芽威士忌限量原酒」，不但打破酒廠有史以來最高年份紀錄，每瓶要價14.8萬元的超狂身價，讓人好奇度再升一級。

海洋元素常出現在不同設計、商品，運用於威士忌自然也可以，泰斯卡這款威士忌原酒除了年份驚人，並首度以養殖海藻和經過海洋洗禮的木條，經過燻燒製成橡木桶，讓海水的鮮、鹹融入酒桶壁面，酒體在二次熟成時透過深度浸潤，釋放出海洋風味，因此聞香時可以感受到海藻、海鹽的氣息，並夾雜著一絲檸檬皮與太妃糖的甜美，更添層次。

▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）

▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）

▲以養殖海藻和經過海洋洗禮的木條，作為製作木桶的原料。

經過44年的歷練絕非等閒之輩，口感醇厚濃郁，入口後先有結合煙燻的鮮味、甜味，隨之而來是溫暖的辛香調，最後甜辣椒的圓潤柔和瀰漫在味蕾，好酒如同好茶，悠長的尾韻值得回味。

除了酒中的海味，泰斯卡透過與非營利性國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作，更深切地與海洋聯結。雙方攜手推動為期3年的「恢復海洋原生環境」計畫，深入非洲好望角外海進行海草培育工程，為守護海洋生態盡一分力量，並在酒款包裝上呈現蘇格蘭斯凱島及南非好望角地圖、「Forests of the Deep」字樣等，凸顯意義。

▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）

▲外包裝上印有蘇格蘭斯凱島及南非好望角地圖。

▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）
▲泰斯卡與國際海洋環保組織Parley for the Oceans前往非洲好望角外海。

2021年泰斯卡推出X系列43年限量原酒，今年再接再厲，祭出44年單一麥芽威士忌原酒，全球限量1997瓶，台灣有250瓶的配額，佔比不低，也足見市場的力量。

【更多威士忌】
至今有189年歷史的格蘭哥尼酒廠（Glengoyne Distillery），日前推出 36年家族單桶單一麥芽威士忌，身份同樣矜貴，要價13.8萬元。採「最慢速蒸餾」取得酒液，耗費的時間為一般製成法的3倍，並以熱空氣自然烘乾大麥，讓酒體與香氣都格外純淨。

格蘭哥尼的雪莉桶很有名氣，36年威士忌由格蘭哥尼家族共同選桶，家族第四代成員Tom Russell表示：「這是我們家族一起選出來、世界上唯一的一桶。」因此全球僅限量402瓶，香氣揉合著草莓、萊姆冰淇淋、薄荷等，口感滑潤，還帶有果香，再以雪莉風味及香料氣息作結，繚繞悠長。

▲泰斯卡威士忌。（圖／公關照）

▲格蘭哥36年家族單桶單一麥芽威士忌，全球限量402瓶，138,000元。

►美國波本威士忌來襲　Weller威勒小麥12年限量開賣

►大摩典藏珍稀年份2002／2005台上市　艾柏迪傑出桶陳限量288瓶開賣

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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