這瓶「破年份紀錄」威士忌14.8萬元！用海味橡木桶添鹹香　台灣僅250瓶

▲泰斯卡44年單一麥芽威士忌原酒,全球限量1997瓶、台灣限量250瓶,148,000元。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

「酒」之所以迷人,其中一個原因在於製作過程中的每個環節,都會影響風味,細細品嚐很有意思。蘇格蘭威士忌的名聲響亮,位於斯凱島(Isle of Skye)、歷史近200年的酒廠泰斯卡(TALISKER)推出「44年單一麥芽威士忌限量原酒」,不但打破酒廠有史以來最高年份紀錄,每瓶要價14.8萬元的超狂身價,讓人好奇度再升一級。

海洋元素常出現在不同設計、商品,運用於威士忌自然也可以,泰斯卡這款威士忌原酒除了年份驚人,並首度以養殖海藻和經過海洋洗禮的木條,經過燻燒製成橡木桶,讓海水的鮮、鹹融入酒桶壁面,酒體在二次熟成時透過深度浸潤,釋放出海洋風味,因此聞香時可以感受到海藻、海鹽的氣息,並夾雜著一絲檸檬皮與太妃糖的甜美,更添層次。

▲以養殖海藻和經過海洋洗禮的木條,作為製作木桶的原料。

經過44年的歷練絕非等閒之輩,口感醇厚濃郁,入口後先有結合煙燻的鮮味、甜味,隨之而來是溫暖的辛香調,最後甜辣椒的圓潤柔和瀰漫在味蕾,好酒如同好茶,悠長的尾韻值得回味。

除了酒中的海味,泰斯卡透過與非營利性國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作,更深切地與海洋聯結。雙方攜手推動為期3年的「恢復海洋原生環境」計畫,深入非洲好望角外海進行海草培育工程,為守護海洋生態盡一分力量,並在酒款包裝上呈現蘇格蘭斯凱島及南非好望角地圖、「Forests of the Deep」字樣等,凸顯意義。

▲外包裝上印有蘇格蘭斯凱島及南非好望角地圖。



▲泰斯卡與國際海洋環保組織Parley for the Oceans前往非洲好望角外海。

2021年泰斯卡推出X系列43年限量原酒,今年再接再厲,祭出44年單一麥芽威士忌原酒,全球限量1997瓶,台灣有250瓶的配額,佔比不低,也足見市場的力量。

至今有189年歷史的格蘭哥尼酒廠(Glengoyne Distillery),日前推出 36年家族單桶單一麥芽威士忌,身份同樣矜貴,要價13.8萬元。採「最慢速蒸餾」取得酒液,耗費的時間為一般製成法的3倍,並以熱空氣自然烘乾大麥,讓酒體與香氣都格外純淨。

格蘭哥尼的雪莉桶很有名氣,36年威士忌由格蘭哥尼家族共同選桶,家族第四代成員Tom Russell表示:「這是我們家族一起選出來、世界上唯一的一桶。」因此全球僅限量402瓶,香氣揉合著草莓、萊姆冰淇淋、薄荷等,口感滑潤,還帶有果香,再以雪莉風味及香料氣息作結,繚繞悠長。

▲格蘭哥36年家族單桶單一麥芽威士忌,全球限量402瓶,138,000元。

