《禹英禑》朴恩斌日系蘋果頭、氣質長髮都留過　根本行走髮型圖鑑

文／美人圈

朴恩斌主演韓劇《非常律師禹英禑》人氣大爆發！回顧經典作品《青春時代》、《金牌救援Stove League》朴恩斌的造型總是如此百變，加上演什麼就像什麼的精湛演技，完全就是寶藏演員來著，今天就帶來「朴恩斌髮型變化史」介紹，讓我們來一起看看女神這些年的蛻變吧！

朴恩斌髮型變化史：眉上瀏海

朴恩斌在2016年作品《青春時代》中飾演古靈精怪的女大生「宋智媛」，以俏皮的眉上瀏海登場，看起來超顯年輕，搭配暖棕髮色更是顯白又襯膚色，就像是朋友群當中的淘氣鬼角色，格外討人喜歡~

說到朴恩斌的經典髮型，怎能忘了它！從上一部作品《金牌救援Stove League》到下部作品《你喜歡布拉姆斯嗎？》朴恩斌馬上從事業女強人化身為音樂系女大生，氧氣瀏海搭配一頭飄逸長直髮，展現出古典美人氣質，朴恩斌甚至為了這部戲還苦練小提琴3個月，除了妝髮之外，就連眼神、靈魂甚至是興趣都全神投入在這個角色上。

朴恩斌髮型變化史：羽毛丸子頭

韓妞今年夏天都在綁的羽毛丸子頭，朴恩斌早在2022年初也曾欽點過，有別於傳統紮得整整齊齊得包頭，多了小碎髮點綴，看起來就像是小鳥的羽毛尾巴一般，根本是大寫的氣質高雅，真的太適合女神啦~大家想GET同款髮型，也可以參考之前的羽毛丸子頭教學哦~

朴恩斌髮型變化史：日系蘋果頭

讓我們在把目光放回新劇《非常律師禹英禑》！朴恩斌在劇中飾演一位自閉症天才律師，雖然患有自閉症，卻能一字不漏的背誦法條，還能觀察出旁人無法發現的細節，從說話方式、眼神甚至到手指頭都是戲，精湛演技+發人省思的劇本，造就了這部話題新作。

而朴恩斌在劇中御用的日系蘋果頭也有預感會成為大勢髮型，十足俏皮又具有層次感的造型，可以讓頭形看起來更圓潤，被譽為是扁頭救星，最近有想剪短髮造型的話，推薦大家不妨也可以試試喲~

延伸閱讀

關於《非常律師禹英禑》朴恩斌的8件事！第一位穿越南北韓界線平民，獲封「史劇女神」

《禹英禑》幕後秘密！製作費高達200億韓元、等了朴恩斌一年才開拍，汪洋&泰山的含義？

2022韓系「玫瑰粉棕」髮色推薦！粉髮色黃肌友善、巨顯白，搭這髮型根本是顯瘦黃金組合

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載