草編鞋夏日最受歡迎！CHANEL、小CK厚底款式必收　上身滿滿度假感

文／美人圈

每到夏日最受歡迎的鞋款，非「草編」系列莫屬～不僅輕盈、涼爽，還非常具有度假氛圍感，2022年各大品牌近期也陸續推出新款式，這回小編特搜了8款「草編涼鞋」來推薦給大家，除了小隻女孩適合的小CK、MICHAEL KOR厚底款式外，CHANEL、 CHLOE都經典必敗，趕快看看哪款是你的命定款吧！

2022夏季草編涼鞋推薦

CHARLES & KEITH Micah 草編真皮厚底涼鞋

小CK將復古厚底鞋款趨勢運用在草編涼鞋上，使用透氣感十足的草編鞋面、度假風綁帶設計，打造出愉悅輕快氛圍的厚底涼鞋，穿上它真的會讓步伐不自覺變得更輕盈！這次一共推出百搭看不膩的咖啡色，以及涼爽的石灰白色，兩個色選都極美，讓人一眼就淪陷～

▲CHARLES & KEITH Micah 草編真皮厚底涼鞋，NT$2,690。（圖／CHARLES & KEITH）

TOD'S 拉菲草編拼皮革坡跟涼鞋

這款涼鞋以拉菲草編織而成，相當輕盈，穿上也不會有一般皮製鞋款的悶熱感，搭配上柔軟舒適橡膠豆豆鞋底，不僅解放女孩們的雙腳，放進行李箱也相當輕巧、無負擔。上頭還拼縫皮革細節，點綴品牌金屬扣，簡約又不失時髦感，無論任何搭配都能輕鬆為穿搭提升一個檔次！

▲TOD'S 拉菲草編拼皮革坡跟涼鞋 ，約NT$14,000。（圖／小紅書@TODS）

CHANEL 草編鞋

CHANEL的草編鞋都是許多女孩們喜歡收藏的夢幻款式！今年春夏帶來超百搭的亞麻色草編色系，喜歡玩穿搭的女孩們絕對不能錯過～這雙草編鞋以狹長的鞋身搭配上黑色鞋頭，以及帶一點厚度的草編鞋底，讓你心機的偷偷拉長腿，與姊妹們拍照無疑是比例最高、最亮麗的一位！

▲CHANEL 草編鞋（圖／CHANEL）

CHLOE WOODY ESPADRILLE草編鞋



這雙CHLOE WOODY ESPADRILLE草編鞋氣質小姐姐們必收～由皮革和帆布製成，鞋身處的曲線相當經典、女性化，重點是上腳的效果非常顯腳板瘦！以標誌性的Chloé絲帶搭配上大膽、對比鮮明的Chloé標誌，兩者結合呈現出淑女中帶點活潑的氛圍感，就連細節處都處理得相當到位，除了靠著精緻的縫線將草編底結合外，鞋底的比例也拿捏得恰到好處，喜歡的人完全可以閉眼入！

▲CHLOE WOODY ESPADRILLE草編鞋，約NT$20,900。（左圖／farfetch、右圖／小紅書@琳琳）

YSL CASSANDRA 光滑皮革平底涼鞋

YSL這雙CASSANDRA光滑皮革平底涼鞋，讓人看一眼就想馬上帶回家！使用T型皮革拱形帶和可調節搭扣，正面還使用了標誌性金屬YSL標誌，展現時髦態度，加上休閒十足的草編底，不僅不違和，反而美度直破天際，無論是日常外出或旅遊都能派它出場～

▲YSL CASSANDRA 光滑皮革平底涼鞋，約NT$20,700。（左圖／YSL、右圖／lyst）

GUCCI GG 絎縫帆布草編涼鞋

如果你鍾情於方便好穿脫的拖鞋設計，又不想要過於隨興，那麼這款GUCCI GG 絎縫帆布的草編鞋就非常適合你。使用品牌經典的老花圖案以及絎縫設計，搭配上黑色皮革的滾邊，在休閒氣息中加入了時髦感，並使用了GUCCI GG金屬標示，彰顯出品牌華麗感受，完美顛覆了拖鞋的隨性感！

▲GUCCI GG 絎縫帆布草編涼鞋，約NT$14,700（左圖／lyst、右圖／GUCCI）

LOEWE Paula's Ibiza Anagram草編涼鞋

Loewe這款Paula's Ibiza系列草編涼鞋選用可調節的皮革搭帶，採用微厚底的草編鞋底，兩者結合呈現出復古感，不過在鞋頭上特別選擇了休閒的帆布，並飾以品牌經典的Anagram圖案，選用清爽的藍色搭配立體刻紋，根本是專為夏天設計的完美鞋款，這次出門就決定帶這雙寶藏鞋出遊啦～

▲LOEWE Paula's Ibiza Anagram草編涼鞋，約NT$14,000。（左圖／小紅書@KemmyChan、右圖／LOEWE）

MICHAEL KORS Serena 皮革坡跟涼鞋

無論什麼款式、什麼季節，小個女孩不能放棄的就是一雙好走的厚底設計！MICHAEL KORS這雙採用編織皮革肩帶設計，搭配醒目的天然草編坡跟厚底鞋底，讓你一上腳就無痛長高，且坡跟厚底設計，還會幫助你分擔壓力，絕對是出門旅遊的好幫手。

▲MICHAEL KORS Serena 皮革坡跟涼鞋 ，NT$7,400。（圖／MICHAEL KORS）

延伸閱讀

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦！CHANEL、PRADA、DIOR 時髦又百搭，HERMÈS這款太生火

2022春夏涼鞋推薦Top 8！小CK、D+AF冰淇淋色美鞋太夢幻，這款精品涼鞋女星最愛

2022夏日必備「精品草編包」推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載