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10款「眼唇卸妝液」默默熱銷　溫和不拉扯眼皮還護睫，靠櫃別再忽略它

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文／美人圈

近幾年持久性彩妝不斷推陳出新，唇膏顏色越來越飽和，也越持久，但妝容若沒有卸除乾淨，更容易造成眼唇肌膚暗沉、色素沉澱，這時候就需要「眼唇卸妝液」溫和又強效的卸妝力～下面就為女孩們蒐集10款非主打卻默默熱銷的專櫃眼唇卸妝，溫和不拉扯眼皮、還有護睫效果，一起來看看！

專櫃眼唇卸妝液推薦

1.DIOR迪奧 極淨舒緩眼唇妝卸除液

極淨舒緩潔顏系列，完全是眾多美妝部落客心目中的神仙卸妝潔顏系列呀！富含法國白睡蓮萃取，搭配白芒花籽油、荷荷芭油及矢車菊花水等成份，不僅能夠平衡肌膚PH值，為肌膚注入保濕因子，還能夠舒緩眼部與唇部肌膚，舒適的感受讓卸妝的過程成為一天最放鬆的時光～

專櫃眼唇卸妝液推薦1：Melvita 花姸防護卸眼露，100ml，NT$780元

▲迪奧 極淨舒緩眼唇妝卸除液，125ml／NT$1,400。（圖／迪奧）

2.倩碧紫晶唇眸淨妝露

以強大的卸妝力而獲得網友大力推薦的紫晶唇眸淨妝露，能夠快速卸除各種彩妝，包含黏力強效的眼皮貼跟假睫毛膠帶，不用拉扯就能輕鬆溶解，讓眼皮不會因爲長期拉扯而變得鬆垮～而且主打無添加香料色素，能夠溫和卸除頑固彩妝，適合所有膚質的女孩們。價格以專櫃而言也十分親民，非常適合作為小資女孩們入門的專櫃保養～

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▲倩碧 紫晶唇眸淨妝露，125ml／NT$860。（圖／倩碧）

3.NARS 超溫柔眼唇卸妝液

除了眼影總是燒的大家體無完膚，NARS的眼唇卸妝也是大家靠櫃的必帶單品！含有矽靈的卸妝成分，讓大家不需要搓揉就可以卸除所有防水及防暈染彩妝，而黃瓜、洋甘菊及玻尿酸的添加，也能同時呵護眼周、唇部肌膚～用量很省價格又甜，完全沒有理由不入手呀！

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▲NARS 超溫柔眼唇卸妝液，100ml／NT$950。（圖／NARS、@mybeautyful.life）

4.克蘭詩 卸濃妝眼部卸妝液

採用油水平衡配方，能夠有效卸除頑固彩妝，水狀的質地讓人在夏天使用起來清爽零油感，同時添加維他命原B5幫助滋養與強健睫毛，讓剛接完睫毛的女孩們不用擔心漂亮的睫毛因為卸妝就無法維持～而且克蘭詩的眼唇卸妝液擁有淡淡的植物芳香，讓卸妝也能成為一種享受。

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▲克蘭詩 卸濃妝眼部卸妝液，125ml／NT$930。（圖／克蘭詩）

5.蘭蔻 快速眼唇卸妝液

擁有「藍色魔術瓶」之稱的蘭蔻快速眼唇卸妝液，甚至被譽為是「全世界最好用的眼唇卸妝液」！擁有強大的卸除力，再難卸的頑固彩妝都能輕鬆卸除，不會讓人照鏡子發現眼睛沒卸乾淨跟熊貓一樣。而且這款眼唇卸妝液PH值與淚水相似，不含酒精的溫和成分，敏感肌也可以安心使用。

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▲蘭蔻 快速眼唇卸妝液，125ml／NT$1,100。（圖／蘭蔻、@lancomeofficial）

6.香奈兒 雙效眼部卸妝液

香奈兒這款「零油脂成分」的眼唇卸妝液，也是櫃上默默熱銷的卸妝單品。透明的上層是高純度精油，可溫和徹底卸除持久性彩妝，而淡藍色的下層則富含玫瑰水與矢車菊精華，為肌膚帶來紓緩成效，讓大家在卸妝後重新擁有少女般的柔嫩肌膚～

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▲香奈兒 雙效眼部卸妝液，100ml／NT$1,200。（圖／香奈兒）

7.Three 平衡精萃重點卸粧露R

天然成分達到99%，被COSMOS認證為有機化妝品的平衡精萃重點卸粧露R，有效發揮植物油及植物純露各自的特性，能在卸妝同時加強肌膚潤澤度，並溫和抹去老廢角質，溫和有效卸除各式彩妝，主要成分葡萄柚果實萃取精華不僅緊緻膚質，更散發療癒清爽香氣，夏天卸妝選它肯定沒錯！

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▲Three 平衡精萃重點卸粧露R，90ml／NT$1,200。（圖／THREE Taiwan）

8.Melvita 花姸防護卸眼露

得到法國ECOCERT有機認證機構認可的Melvita，推出的眼唇卸妝液不含任何香料、多餘化學添加物，擁有大馬士革玫瑰花水及摩洛哥橙花花水保濕成分，提升肌膚防禦力，還有矢車菊花水與綠茶萃取液，舒緩眼周疲憊肌，而蓖麻油的添加則讓女孩們在卸妝的同時也能顧好睫毛。

靠櫃別再忽略它！10款默默熱銷「專櫃眼唇卸妝液」推薦，溫和不拉扯眼皮、還有護睫效果

▲Melvita 花姸防護卸眼露，100ml／NT$780。（圖／Melvita、@melvitatw）

9.est嬡色 雙層眼唇卸妝液

日本花王旗下的頂級保養品牌est嬡色，品牌推出的「雙層眼唇卸妝液」更是入圍日本＠cosme榜單的寶藏！兩層式的眼唇卸妝液，使用前充分搖勻，用化妝棉沾取5-6滴，就能夠溫和卸除持久性彩妝，而且完全不會對肌膚產生油膩感，在夏天根本是救贖！

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▲嬡色 雙層眼唇卸妝液，120ml／NT$400。（圖／@_mari1791309_、嬡色）

10.Naturaglace 眼唇重點卸妝液

簡約的包裝，完全是質感卸妝液代表！除了包裝好看之外，好用程度也是讓它成為許多女孩前往日本時的必買保養品。無香料、無著色劑的特色，讓女孩們能夠溫和安心卸妝，內含的橄欖果油、荷荷芭種子油、摩洛哥堅果油及金盞花等成分，為這款卸妝液的保濕力掛足保證，內外兼具，不愧是許多日本女孩對於眼唇卸妝的首選！

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▲Naturaglace 眼唇重點卸妝液，100ml／NT$1,050。（圖／Naturaglace、IG@naturaglace_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 專櫃, 美妝, 眼唇卸妝液, 卸妝

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