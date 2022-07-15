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少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因　「健康食物」吃太多也NG

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▲▼ 營養師曝瘦不下來6原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享老師「瘦不下來」6大原因。。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

明明很認真減肥，卻老是瘦不了？已經吃很少了但體重依舊卡卡？知名營養師張家榕就表示，瘦不下來除了沒熱量赤字外，還有以下6個常見的原因，像是「健康食物」吃太多也NG，來看看你中了幾個？

＃以為只要算熱量就好

不少人都會有「只要熱量不超過，是不是可以只吃麵包就好？」類似的想法，但相同熱量的一塊蛋糕VS.一隻雞腿，有不同營養素，吃進去身體的反應跟代謝也不同。張家榕提醒，熱量赤字很重要，但吃了什麼東西進去也很重要，在追求少吃之前，先了解食物的組成，吃對東西。

▲▼ 營養師曝瘦不下來6原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃飲食不均衡

如果偏重於單一種類食物、不飲食均衡，就容易缺乏微量營養素，吃進去的熱量和能量也無法好好地被代謝。

＃長期吃太少

常吃「仙女餐」飲食過少，會造成以下的影響，長期吃太少→肌肉量減少→影響賀爾蒙、代謝變慢→容易停滯期或復胖。

▲▼ 營養師曝瘦不下來6原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃吃了「過量」健康食物

很多人會問「我都吃麥片、五穀雜糧、養身饅頭，都很健康，怎麼沒瘦？」張家榕表示，這些食物都是澱粉類，還有不是健康食物就可以一直吃，像是堅果、酪梨都很營養，但都是油脂類，熱量也不低。

＃運動強度和時間不足

有些人會說自己都有在運動，但若只是健走、瑜伽等輕度運動，運動強度不夠，還有運動時間可能也不足。

▲▼ 營養師曝瘦不下來6原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃壓力過大、睡眠少

長期壓力大、睡眠不好，會影響賀爾蒙和激素，也會影響食慾，讓你白天不知不覺中一直很想吃東西。

►營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低

►肥肚好困擾？營養師曝小腹凸的8個原因：壓力大也有影響

►減肥不能吃麵包？營養師教「吃麵包不怕胖」6招：鹹味比甜的好一點

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 體重控制, 瘦不了, 失敗, 原因, 營養師

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