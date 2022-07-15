fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬搶穿短版夾克！FENDI「秋冬4重點」F字包加入皮草好奢華

>

▲FENDI 2022秋冬系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

雖然還是炎熱盛夏，FENDI提前帶大家看2022 秋冬系列單品，飄逸的雪紡衫、西裝夾克其實並沒有厚重感，加上皮草鑲嵌工藝製成的FENDI First完整了全系列。上週巴黎高訂週上，韓國品牌大使宋慧喬就演繹了該系列經典搭配，《ET FASIHON》同步特別整理出秋冬4大亮點，從包款到服飾一次看仔細！

亮點一：1986年的春夏系列印花襯衫給予靈感

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲混合了2000秋冬的輕透質感與1986年的幾何印花，讓優雅永不過時 。（圖／品牌提供）

在傳統中創新永遠有新花樣，本季可見許多輕盈的雪紡衫、絲質洋裝單品，混合了皺褶裙邊增添靈動感，加上秋冬少有的柔粉色、薄荷綠色系，是很獨特的女性形象。其實是創意總監Kim Jones在設計時，重溫歷代Fendi家的衣櫥，重新品味Karl Lagerfeld 所操刀的1986年春夏系列，混合了2000秋冬的輕透質感與1986年的幾何印花，讓優雅永不過時。

亮點二：宋慧喬演繹中性的短版夾克

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲多功能百搭腰封很有個性 。（圖／品牌提供）

不受性別框架，秋冬出現由男裝變奏而成短身夾克，西裝夾克精簡為精裁無袖夾克；另外還出現了一個多功能百搭腰封，可以搭配在褲裝前，配有口袋的設計同時可存放手機、迷你掛飾。宋慧喬於巴黎高訂週上，就演繹了格紋短版夾克搭配短褲，帥氣造型讓人印象深刻，很值得仿效。

亮點三：替狐狸毛皮草升級再造，FENDI First包款全新進化

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 狐狸毛First 。（圖／品牌提供）

FENDI First是擁有F 形狀開合扣的標誌性包款，此次在材質上有很大變化，特別使用了狐狸毛皮草，其實來自於製作其他服飾所剩下的皮草，品牌以永續發展原則，用細不可見的皮草縫線將這些碎料縫在一起，拼接出一整塊皮草。包款呼應衣著打造明亮罌粟紅色、胭脂粉色和薄荷綠色，豐富秋冬選擇。

亮點四：FENDI O’LOCK 包款 

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲O'Lock Swing 包款 。（圖／品牌提供）

由 FENDI 珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 設計的 O'Lock logo 圖案，是柔中帶剛的最佳體現，如今從珠寶延伸到皮件領域，打造出1990年代簡約風格的O'Lock Swing 包款，O'Lock 鍊條裝飾在包身或手上別有一番韻味，是本季手拿包的重點。

關鍵字：

fendi, 秋冬, 2022, 宋慧喬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

馬斯克面試時必問「一道題」！　秒戳破吹噓者、掌握真人才

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼

營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低 剛交往就做這5件事　只會讓戀情加速枯萎 日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性 迪麗熱巴斜肩白裙露仙氣天鵝頸！　現身街頭「真實模樣」曝光 小心越減越肥！5個常見「減重錯誤」，最後一項超多人都中 700坪全台最大無印良品開箱　5獨家亮點搶先看！ 雅詩蘭黛「小棕瓶」10種隱藏神用法！可提升面膜吸收還能當唇膜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面