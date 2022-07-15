宋慧喬搶穿短版夾克！FENDI「秋冬4重點」F字包加入皮草好奢華

▲FENDI 2022秋冬系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

雖然還是炎熱盛夏，FENDI提前帶大家看2022 秋冬系列單品，飄逸的雪紡衫、西裝夾克其實並沒有厚重感，加上皮草鑲嵌工藝製成的FENDI First完整了全系列。上週巴黎高訂週上，韓國品牌大使宋慧喬就演繹了該系列經典搭配，《ET FASIHON》同步特別整理出秋冬4大亮點，從包款到服飾一次看仔細！

亮點一：1986年的春夏系列印花襯衫給予靈感

▲混合了2000秋冬的輕透質感與1986年的幾何印花，讓優雅永不過時 。（圖／品牌提供）

在傳統中創新永遠有新花樣，本季可見許多輕盈的雪紡衫、絲質洋裝單品，混合了皺褶裙邊增添靈動感，加上秋冬少有的柔粉色、薄荷綠色系，是很獨特的女性形象。其實是創意總監Kim Jones在設計時，重溫歷代Fendi家的衣櫥，重新品味Karl Lagerfeld 所操刀的1986年春夏系列，混合了2000秋冬的輕透質感與1986年的幾何印花，讓優雅永不過時。

亮點二：宋慧喬演繹中性的短版夾克

▲多功能百搭腰封很有個性 。（圖／品牌提供）



不受性別框架，秋冬出現由男裝變奏而成短身夾克，西裝夾克精簡為精裁無袖夾克；另外還出現了一個多功能百搭腰封，可以搭配在褲裝前，配有口袋的設計同時可存放手機、迷你掛飾。宋慧喬於巴黎高訂週上，就演繹了格紋短版夾克搭配短褲，帥氣造型讓人印象深刻，很值得仿效。

亮點三：替狐狸毛皮草升級再造，FENDI First包款全新進化

▲FENDI 狐狸毛First 。（圖／品牌提供）

FENDI First是擁有F 形狀開合扣的標誌性包款，此次在材質上有很大變化，特別使用了狐狸毛皮草，其實來自於製作其他服飾所剩下的皮草，品牌以永續發展原則，用細不可見的皮草縫線將這些碎料縫在一起，拼接出一整塊皮草。包款呼應衣著打造明亮罌粟紅色、胭脂粉色和薄荷綠色，豐富秋冬選擇。

亮點四：FENDI O’LOCK 包款

▲O'Lock Swing 包款 。（圖／品牌提供）

由 FENDI 珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 設計的 O'Lock logo 圖案，是柔中帶剛的最佳體現，如今從珠寶延伸到皮件領域，打造出1990年代簡約風格的O'Lock Swing 包款，O'Lock 鍊條裝飾在包身或手上別有一番韻味，是本季手拿包的重點。