COS台灣首店9月初開幕見客　迎下半年第一波百貨周年慶

▲COS進駐台北101預計9月初開幕。（圖／翻攝自COS IG）

記者蔡惠如／台北報導

瑞典H&M旗下國際紅牌COS首間店落腳台北101購物中心，消息一出讓許多支持者摩拳擦掌，官方對外表示將在秋天開幕，目前在內正緊鑼密鼓裝修中，其門店位於購物中心信義環2樓，也就在川流不息的APPLE專賣店樓上，據悉其開幕時間將在9月初，正好趕上下半年第一波的百貨周年慶促銷季。

▲COS門市位在APPLE專賣店樓上，大小約200坪。（圖／記者蔡惠如攝）

擅長極簡風的瑞典品牌COS（Collection of Style）近年來火速爆紅，雖隸屬的H&M集團，但不走平價快時尚路線，其服飾特色包括沒有收腰設計、且不賣XL以及XS尺碼，價格定位不算親民，卻又沒有一線精品那麼遙不可及，準確切入快時尚與高階精品之間的空白領域，意外打出一片天。

▲COS 雖隸屬於快時尚集團龍頭H&M，風格卻差很多，毫無腰身、女性甚至不出XL尺碼。（圖／翻攝自COS IG）

目前COS在市場上的價位帶，夏裝約在2,000元以下，秋冬裝則約5,000元內，品牌約6成工廠在歐洲，4成在亞洲，生產完成後運輸到全球各地，用降低運輸成本來補足高設計感，比起H&M不分季節常有新款推出，COS一年只出春夏、秋冬兩季，滿足耐穿且實穿雙重需求。

台灣百貨周年慶約在9月起為首波，之後陸續開打，會持續至明年一月，今年下半年度台灣慢慢與病毒共存，人潮與買氣也逐漸回流，百貨業者多半樂觀以對。通路表示，今年6月已經看到買氣漸漸走強。

現新光三越正舉辦卡利HIGH檔期，業者表示，首日業績相較疫情前成長約5成，而國際名品、涼夏家電等熱門商品買氣翻倍成長、流行服飾、化妝品、休閒運動用品等「旅遊」相關業種，相較疫情前增5至7成，購物人潮同步帶動餐飲成長逾2成，顯見消費者在疫情後購物慾望逐漸增加，下半年周慶促銷也可期待。