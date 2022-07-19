說・流行／平價「厚底高跟鞋」風靡上流圈　貝克漢大兒子辣妻天天穿

記者王則絲／台北報導

在時尚穿搭的世界中，從來就不是只有昂貴的行頭，才能彰顯時髦品味，即使是財力雄厚的國際超模、女星，只要他們喜歡，也會從平價品牌中淘出好物。最近布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與辣妻妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）度蜜月時，妮寇拉就被發現幾乎天天都穿著同雙「厚底涼鞋」，而這雙涼鞋正是來自美國平價鞋履品牌STEVE MADDEN。

▲布魯克林貝克漢的辣妻妮寇拉佩茲蜜月旅行時，5天裡有3天都穿著這雙高跟鞋。（圖／達志影像）



不只是妮寇拉佩茲，其實STEVE MADDEN的這雙厚底涼鞋，在這個夏天已默默洗版IG，包括小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）也是愛好者之一，可以說是風靡上流圈女孩們。

▲海莉比伯也穿上同雙高跟涼鞋搭配她的性感小禮服。（圖／翻攝自IG）



STEVE MADDEN大家應該不陌生，在台灣亦設有許多專櫃，由設計師Steve Madden在1990年成立於美國紐約，他曾經說過：「我的血液裡流著音樂的因子。」這可以追溯到，許多音樂人才都是曾在Steve Madden的店中演出，並走上成名之路的，像是Lady Gaga、Katy Perry⋯⋯。

▲STEVE MADDEN的厚底粗跟鞋在IG上火紅。（圖／翻攝自IG）



STEVE MADDEN的價位約落在台幣兩千元至四千元左右，從平底鞋、涼鞋到靴款全都提供琳瑯滿目的選擇，其中「厚底粗跟鞋」是品牌最具代表性的一款設計。今年STEVE MADDEN推出一款「TRIXIE」爆紅，這雙魚口的穆勒高跟鞋，總高有14公分，不過扣掉厚底的高度，實際腳踩的是5公分的感受，因此走起路來不會吃力、很穩，又能有很好的修飾效果，份量感造型注入許多繽紛顏色，能滿足各種風格。

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