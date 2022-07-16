皮膚科醫師揭5大常見「防曬誤區」　高係數用錯也會曬黑曬老

▲做好防曬也是維持好肌膚的一大關鍵。（圖／翻攝IG @laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

想擁有好肌膚，除了做好清潔，防曬更是不能少！做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，也是預防肌膚老化的關鍵，但防曬不是有塗就有效，錯誤的使用方式可能讓你的防曬白做工。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了常見的5個防曬誤區，快來檢視你是否的防曬做對了沒。

1.用高係數防曬就不擔心曬黑曬傷？



李醫師表示，SPF係數是每平方公分塗2mg防曬的測試效果，換算到全臉需要用到一個硬幣大小的量，但塗抹這麼多的防曬，容易有假白厚重感，大部分人實際上只會用到1/4的量，那防曬效果、尤其是持續時間也會只有1/4。

以係數SPF50的防曬為例，塗夠量理論上能防曬12個小時，但以多數人的用量來說，實際上可能只能防曬3小時。想在一定程度上解決這個問題，可以嘗試疊塗，會比只塗一層維持的時間更長。

2.容易敏感的肌膚不能用防曬？



敏感肌也需要防曬，可以運用陽傘、戴帽子等硬防曬，或是選擇只含氧化鋅＋二氧化鈦的純物理性防曬，含其它成分的物化混合防曬或化學防曬，會有刺激皮膚的可能。

3.有能加強防曬效果的方法嗎？



除了正確塗抹防曬乳，可在塗抹防曬之前，使用有抗氧化產品，比如含有維生素C、維生素E的保養品，可以幫助保護皮膚，盡量減少紫外線損傷。

4.化妝品有防曬係數就不用塗防曬霜？



還是需要塗防曬，化妝品中的防曬劑用量很低，遠遠比不上防曬產品，光靠帶防曬數值的化妝品來防曬是不夠的。

5.防曬到底要不要卸妝？



物理防曬要卸，因其防曬劑是很細的粉末，用水溶性洗面乳容易殘留，建議要先用卸妝油、卸妝膏、卸妝乳等含油的卸妝產品徹底清潔後，再用潔顏產品收尾。

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