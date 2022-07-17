日本女生因神似小松菜奈而走紅　超廣風格穿搭值得女孩們追蹤！

記者王則絲／台北報導

日本女星小松菜奈日前上映的電影《餘命十年》，搶走了觀眾們數升的淚水，演技再獲高度好評，人氣更甚。近日有一位日本女生就因長相神似小松菜奈而走紅，這位漂亮女孩為模特兒「小山モモ」（小山桃），她擁有一雙貓系眼神，與小松菜奈如出一轍，且她經常在IG上分享多樣的穿搭，值得女孩們追蹤起來。

▲日本模特小山モモ神似小松菜奈。（圖／翻攝自IG@nekura_ganbaro，以下同）



小山モモ為經紀公司Bravo Models旗下的模特兒，經常接下拍攝工作。現在的小山モモ留著一頭短髮，齊平的厚劉海是她的招牌造型，冷色調的白皙肌膚、厚厚的嘴唇和臉上幾顆畫龍點睛的痣，都與小松菜奈相當神似，尤其是那充滿厭世氣息的眼神，最是關鍵，此外，小山モモ其實也和人氣歌手愛繆有幾分相像。

小山モモ體型纖細，穿起衣服來簡直是衣架子，無論是乾淨素雅的簡約打扮，亦或是繁複的、花俏的少女風格，她都能完美駕馭出獨特風格。

像是日本女生們近年流行的層次內搭穿搭，小山モモ就很擅長，文藝復興風格的歐式圖騰內搭衫，搭配一件背心裙，中和花俏感同時保有亮點；長版上衣中內搭一件花褲子，也是現在日妞的流行穿搭公式之一。

值得學習的是，小山モモ在風格上絲毫不受限，看起來很高冷的她，也有不少蛋糕澎裙、宮廷風蕾絲裙或是小公主感的穿搭，每一張穿搭照都適合收藏來參考！