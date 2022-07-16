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夏季5款「清新香氛」盤點，就像沐浴後的舒服香氣

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▲▼5款香氛盤點。（圖／Unsplash）

▲沐浴後若有似無的香氣，讓人聞了好舒心。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱夏季更需要清新香氣來舒爽身心，《ET FASHION》盤點5款夏季香氛，從經典口碑到人氣新香，一起來逛逛找出你的心頭好。

▲▼5款「夏季香氛」就像沐浴後的舒服香氣 。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 綠茶中性淡香水，100ml，1,880元。

結合12種自然成份打造出令人心情愉悅的香味，聞起來清新脫俗，不只有清爽綠茶香，更添加檸檬、茉莉和白琥珀，是一款男女通用的中性香調。品牌不打廣告卻默默賣，是一款相當有實力的經典香水。

▲▼5款「夏季香氛」就像沐浴後的舒服香氣 。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 私人調香系列 地中海系列暖陽橙花隨身香氛，10ml，2,180元。

將陽光、橙花與柑橘完美結合，就像沁涼的海水與清新的微風吹拂，全新迷你尺寸可隨身攜帶，輕輕噴灑即能擁有清新淡雅香氣。

▲▼5款「夏季香氛」就像沐浴後的舒服香氣 。（圖／品牌提供）

▲SABON 宣言系列香水-沁檸莫西多，30ml，1,280元。

以經典調酒MOJITO為靈感，由檸檬、薄荷、百里香三種精油香氣達到嗅覺上的涼感，很適合炎熱夏季使用，體感瞬間降3度。

▲▼5款「夏季香氛」就像沐浴後的舒服香氣 。（圖／品牌提供）

▲三宅一生 游境之水女香，100ml，2,400元。

記錄著旅途從基克拉澤斯到西西里的悠閒時光，將沿途美景醞釀一款明亮發光、充滿太陽能量的花香調香氛，既閃耀又優雅，花瓣香氣更融合獨特的海洋木質調。

▲▼5款「夏季香氛」就像沐浴後的舒服香氣 。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 花草水語晨霧玫瑰淡香精，75ml，4,700元。

想像著夕陽餘暉照耀在奢華的玫瑰花瓣上，將玫瑰香精與玫瑰原精細膩融合，打造出這款豔紅得更勝以往，如同「日曬玫瑰」般的晨霧玫瑰淡香精。

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關鍵字：

夏季, 香氛, 盤點

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