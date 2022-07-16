來看3100萬元愛馬仕包！拆解凱莉包做珠寶太夢幻　玫瑰金竟能變鱷魚皮

▲愛馬仕Kellymorphose高級珠寶，從凱莉包的經典元素出發，玩轉出多樣風情。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

講到HERMES（愛馬仕）的凱莉包，就是「夢幻」二字，想不到更夢幻的是凱莉包不只能背、能裝，還能變成珠寶，甚至連尼羅鱷魚皮包都能以玫瑰金與粉紅藍寶「做出來」，身價當然也不凡，超過3100萬元，愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy大手玩顛覆，將凱莉包解構、重組，成為最有哏、戴上保證贏的Kellymorphose高級珠寶。

▲Kelly玫瑰金鑲粉紅藍寶石珠寶包項鍊，31,579,400元。（圖／品牌提供，以下同）

▲愛馬仕Kellymorphose高級珠寶在BELLAVITA專賣店內展出，展櫃呈現鑽石噴泉灑落的意象。（圖／記者林明瑋攝）

Kellymorphose珠寶系列在BELLAVITA的愛馬仕專賣店展出，展場的梯形入口呼應著凱莉包的輪廓，展櫃延伸至地面的閃亮裝飾，彷彿鑽石噴泉流洩而下，靜謐的色調與空間、專注於珠寶上的燈光，打造出專屬於「Kelly」的世界，現場集結35件讓人忍不住一看再看的作品，設計與工藝處處是驚喜。

▲Precieux Kelly玫瑰金、白K金鑲白鑽項鍊，1,896,500元。

▲Precieux Kelly純銀與玫瑰金項鍊，背帶與包身的比例相當有趣，872,400元。





▲Kelly純銀珠寶包項鍊，包身以鎧甲工藝製成，1,235,000元。

學藝術、愛舞蹈的Pierre Hardy同時為愛馬仕的珠寶與鞋履掌舵，他曾在某次受訪時提到，「一成不變」是最無聊的一件事，因此Kellymorphose雖為高級珠寶，照樣能玩得過癮，例如從《愛麗絲夢遊仙境》得到啟發，打造出「背帶比包包大」的Precieux Kelly項鍊，就像故事裡的愛麗絲縮小之後，周邊所有東西都顯得巨大，彼此「比例互換」。

以貴金屬製作的凱莉包是一大亮點，絲毫不差地將60片大小、形狀各異的玫瑰金片焊接，呈現出尼羅鱷魚皮的紋路，袋蓋與提把鑲嵌了1163顆粉紅藍寶，這只凱莉包真的能打開，搭配絲綢包覆皮革的背帶，另一款則是首度以純銀為材質製作的Sac Bijou Kelly，包身以鎧甲工藝製成，俐落的線條相當迷人。

▲身價不凡的Kelly Baguettes白K金鑲白鑽頸鍊，39,458,600元。





▲Kelly Baguettes白K金鑲白鑽手環有寬、窄不同版本，32,157,800元（左）、6,409,700元（右）。



▲Kelly Baguettes玫瑰金鑲黑尖晶石手環11,365,400元。





▲Kelly Baguettes玫瑰金鑲黑尖晶石頸鍊13,538,500元。

Kelly Baguettes系列鑲嵌著長方形的寶石，很有個性與態度，其中近4千萬元的白K金鑽石頸鍊是全場最高價，耀眼程度不容分說，而運用黑色尖晶石與玫瑰金相襯的手環、頸鍊，是Pierre Hardy想呈現光與影交錯的畫面，高超的鑲嵌工法，乍看還以為是皮革，連中央的扣鎖亦鋪排了滿滿的寶石，從任何一個角度欣賞都極美。

▲Kelly Gavroche白K金鑲白鑽項鍊，呈現如絲巾般柔軟效果，27,905,500元。

▲Kelly Gavroche白K金鑲白鑽雙指戒指2,032,300元（左）、玫瑰金鑲白鑽款1,860,400元（右）。





▲Alphakelly純銀雙環戒，是入門的好選擇，28,100元。

如皮帶般捲起或打結的Kelly Gavroche，讓硬質的珠寶在視覺上顯得柔軟，有項鍊、雙指戒等作品，日常配戴也是Kellymorphose系列畫出的重點，入門的純銀雙環戒，以2萬8100元的甜甜價，成為走進Kelly珠寶世界的階梯。

Pierre Hardy說：「我設計Kelly系列珠寶，是將原本的輪廓重新詮釋，或徹底顛覆。」他將凱莉包的側帶、旋鈕式包扣、小圓釘等各種元素，重新以珠寶演繹，變出新的樣貌。Kellymorphose珠寶展採預約制，自7月16日至24日在BELLAVITA的愛馬仕專賣店展出。

▲Kelly Clochette白K金鑲白鑽雙環手鐲1,137,900元（左）、Kelly玫瑰金鑲白鑽手鍊1,346,600元（右）。





▲Kelly Chaine玫瑰金鑲白鑽雙圈手鍊341,400元（左）、Kelly Clochette玫瑰金鑲白鑽耳環273,100元（右）。

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