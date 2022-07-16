台北101推自品牌月餅攻頂級客　首波瞬賣2000盒

▲台北101推自家品牌月餅。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了中秋送禮時節，看準疫情年民眾減少聚餐，增加送禮預算趨勢，台北101首度推出自家IP月餅禮盒，結合大樓知名意向，強調尊榮與精品氛圍，獨特性果然吸引嘗鮮民眾與企業訂購，距離中秋還有一個半月，就衝出2000盒訂單，今年中秋較去年早到10天，星巴克等也推出中秋禮盒提早開賣。

台北101中秋月餅禮盒以每年一開始的煙火意象作為盒面，讓人想起一年起始時的無窮希望與興奮之情，內有4款廣式月餅，包括特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃，經典美味，強調廣式月餅餅皮不使用砂糖、雞蛋或酥油，而是採用低筋麵粉、轉化糖漿及花生油做成，具有讓舌尖產生消融口感的「回油」特性，餡料講究、甜而不膩。

盒內除廣式月餅之外，還有4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」，是以國王派派皮改良的酥皮，加上古法醃漬25天的鹹蛋黃，耗時3天製作而成，目前在吳寶春官網上也已預購滿額。台北101表示，正規畫將自營商品推廣至海外，使國外顧客可以透過Stage 101購買到各種台灣在地、具特色的商品，成為展現台灣精緻生活的平台。

台北101中秋月餅禮盒一盒8入，售價1,680元，7月底前訂購可享早早鳥85折優惠，8／15前訂購則享95折優惠。

今年中秋星巴克以「記憶中那棟美好的老房子」為主題，總計27款包括月餅糕點、餅乾蛋捲、咖啡豆的禮盒，特色禮盒運用老宅常出現的「牛眼窗」元素，或是轉化老房子中的花磚、鐵窗、壓花等設計，述說出在記憶的老宅不一樣韻味的光景與故事，緊扣著中秋團圓的氛圍，是另一種有別於101煙火的動人時刻。

而月餅禮盒中也有多款特色口味，如微醺熟成氣息的「咖啡焦糖威士忌月餅」、廣受喜愛的蜜柚醬為內餡搭配紅茶香氣餅皮的「蜜柚紅茶酥」，或將傳統港式月餅加上蜂蜜提味翻出新滋味的「蓮蓉蜜香松子月餅」等。

▲月光寶盒，售價2,280元。

餅乾類則有使用星巴克義式咖啡粉與精選奶油層層堆疊烘烤而成的千層派，更全新推出星巴克風味那堤、福吉茶等可一次品嘗到VIA全系列的「玩味VIA禮盒」，中秋禮盒於7／20至8／23開賣，除提供A店訂B店取貨服務外，購買指定品項可獲贈好友分享券優惠，星禮程會員於7／20至8／9前結帳，再享85折優惠；8／10至8／23前消費為9折優惠。

▲玩味VIA禮盒，售價880元。