「不再完美主義」代表你更成熟了　3種看似負面的轉變反而是好事

▲一些看似失去自我的思想轉變，反而讓你離目標人生更近一步。（圖／unsplash、pexel）

編輯／借借

人總會在成長過程中，突然意識到自己好像轉變了，跟以前的自己不一樣，這樣的心情總是苦樂參半，一方面意識到自己更社會化了，好像可應付更多事，處理更多情況，另一方面也會有點懷念以前單純的自己，別太失落，若你有3種思想轉變，代表你會愈來愈好，更有能力朝自己的目標邁進。

對事情產生懷疑

當你對一件事情已經不像以前那樣全盤接受，而是對某個部分出現疑惑或懷疑的態度，也就代表你開始獨立思考，以之前獲得的經驗跟知識，有更多判斷力跟思考方向，很多事情都不如表面上的那樣簡單，而現在的你已經開始會觀察與判斷，不會貿然的被帶風向或煽動。

不再完美主義

當遇到的事情越來越多之後，你更能明瞭沒有什麼是「準備好」、「一次完美」這種事，想要一蹴可幾，很多時候就會連第一步都踏不出去，失敗跟不完美是前往目標的必經之路，與其糾結在細節裡而跛足不前，你意識到不如培養解決事情的能力，如此才能不怕未來的挑戰。

學會「微自戀」

在成長過程中，總會有質疑自己的過程，「這我絕對沒辦法」、「我做得到嗎」、「我覺得能力不到，我不敢」，但人生不可能永遠都做自己熟悉的事，任何挑戰都有開端，很多時候是沒有人給你打分數的，即便知道自己會有點吃力，但也要有信心與決心相信自己可以完成，漸漸地你會變得越來越強。

我們總是從錯誤與別人的指教中學習，當下不代表我們不夠好，而是我們能變得更好，擁有一定的自信，就不容易被打擊，對於惡意的詆毀跟對待，也能夠好好保護自己，慢慢的你就能更往自己想成為的那個人邁進。