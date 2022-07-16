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陳漢典跨足伸展台自封「白馬王子」　蔡詩芸穿最辣球衣挺周裕穎

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師周裕穎攜手全新開幕的臺北表演藝術中心於今（16日）開演首場時裝秀，以傳奇夜店「54俱樂部」，請到藝人陳漢典、蔡詩芸登台走秀，陳漢典這回獻出自己的模特兒初體驗，他形容自己很會走路，今天的風格則是「沒睡飽的白馬王子」。

▲▼陳漢典(左起)，設計師周裕穎，蔡詩芸，李佑群一同出席北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳漢典出席北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

▲陳漢典（左起），設計師周裕穎，蔡詩芸，李佑群一同出席北藝中心時裝秀首演。（圖／記者李毓康攝）

周裕穎一向運用永續多元的想法改造服飾，本次以54俱樂部Disco舞廳為背景，因當時受到時裝啟蒙，藉此希望回到自由沒有限制的年代。這次為陳漢典量身打造全白立體剪裁西裝搭配百褶裙裝，讓他變身白馬王子，是以傳奇設計師侯斯頓（Halston）為靈感，陳漢典表示受邀走秀很開心，「其實一直在等這個機會，我算是一種先驅，因為先驅都是被人家不認同的，而且我很會走路。」這次除了走秀，他還加入80年代街舞元素，挑戰邊走邊跳舞，陳漢典直言自己反差很大，褲子、裙子都能夠駕馭。

▲▼DIZZY蔡詩芸出席北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡詩芸出席北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡詩芸身上的手工縫製魚骨馬甲裝是球衣改造。（圖／記者李毓康攝）

蔡詩芸很欣賞周裕穎的前衛設計，尤其是以復古與現代混搭，才創造了身上的手工縫製魚骨馬甲，周裕穎以NBA球衣改造而成，從運動風格變得火辣性感。此外，秀上還將傳奇球星羅德曼（Rodman）球衣重新解構，結合經典網紗蓬袖打造而成的兩件式洋裝。

▲▼陳漢典，蔡詩芸，李佑群一同出席北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現,北藝執行長王孟超帶領員工展演員工制服。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北藝中心時裝秀首演！紐約傳奇夜店「54俱樂部」一夜再現。（圖／記者李毓康攝）

 ▲周裕穎以復古時代訴說新潮流。（圖／記者李毓康攝） 

全新服裝系列以「Disco魔幻年代」、「潮辣競技運動」、「經典偶像狂熱」、「前衛時尚楓之谷」等四大主軸展開，以北藝中心設計的全新制服秀揭開序幕，大秀尾聲，更呈現與電玩《新楓之谷》聯名系列，將經典遊戲角色露希妲、菇菇寶貝注入衣著，藏身於復古潮流的單品中。

關鍵字：

周裕穎, 設計師, 陳漢典, 蔡詩芸

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