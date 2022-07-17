fb ig video ETtoday search mobile

營養師教6招對抗「膠原蛋白流失」！愛吃甜點、常熬夜要小心

>

▲▼營養師教6招維持膠原蛋白。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲飲食習慣會影響膠原蛋白的流失與合成。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@laneige_kr、@angela_dietitian

想維持澎潤好肌膚，除了認真清潔、擦保養品，膠原蛋白充足也是一大關鍵！市面上有不少膠原蛋白補充營養品，到底該怎麼挑才好？知名營養師張家榕就分享挑選膠原蛋白補給2大原則，更加碼6招維持膠原蛋白不流失的小秘訣，想抗老凍齡快學起來。

▲▼營養師教6招維持膠原蛋白。（圖／翻攝unsplash,IG）

張家榕指出，身體要製造膠原蛋白需要「原料＋工廠＋工人」3大要素，原則是指胜肽或胺基酸，工廠是身體裡的纖維母細胞，工人則是如維生素C等營養。首先要給身體原料讓工廠去製造膠原蛋白，「工廠」纖維母細胞每個人都有，但還要注意避免老化避免工廠老化，而有「工人」維生素C的話，可以加快工廠製造的效率，這也是為何會很多膠原蛋白產品都含有維生素C。

而市面上膠原蛋白相關補充品這麼多，該怎麼選？張家榕建議可以先從2個原則來挑選：

1.分子小好吸收（如胜肽）

2.含二胜肽（二肽PO.OG）

▲▼營養師教6招維持膠原蛋白。（圖／翻攝unsplash,IG）

但張家榕也提醒，不是吃了膠原蛋白補充品就可以逆齡、變得更年輕，只能想辦法hold住膠原蛋白，給身體原料，同時搭配以下6個方法，盡力維持「工廠」纖維母細胞的健康。

＃減少高糖高油食物

攝取過多糖分，可能會造成膠原蛋白合成時受到影響。

＃適當防曬

紫外線會影響膠原蛋白形成，也會造成膠原蛋白斷裂。

▲▼營養師教6招維持膠原蛋白。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃足夠蛋白質、均衡飲食

含有膠原蛋白的形成原料，有助膠原蛋白形成。

＃適時補充膠原蛋白

＃不熬夜晚睡

▲▼營養師教6招維持膠原蛋白。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃攝取足夠新鮮蔬果

多吃蔬菜水果補充維生素C，有助膠原蛋白形成。

►肥肚好困擾？營養師曝小腹凸的8個原因：壓力大也有影響

►少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因　「健康食物」吃太多也NG

►營養師曝6種看似健康的「減肥陷阱食物」　第1種熱量、油脂都不低

關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚, 抗老, 凍齡, 膠原蛋白, 流失, 預防, 飲食, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「自戀型人格」的2大特徵　全中絕對是渣男

「自戀型人格」的2大特徵　全中絕對是渣男

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

剛交往就做這5件事　只會讓戀情加速枯萎

剛交往就做這5件事　只會讓戀情加速枯萎

「不再完美主義」代表你更成熟了　3種看似負面的轉變反而是好事 楊丞琳大秀夏日「極光橙」美甲，網歪樓：你腳趾外翻讓人好心疼 「碗粿配魚羹」來台南必吃　6間用料實在一口就難忘 最勇敢追愛的3大星座！Top 2幸福是靠爭取來的，不怕失敗也不怕受傷 陳漢典跨足伸展台自封「白馬王子」　蔡詩芸穿最辣球衣挺周裕穎 700坪全台最大無印良品開箱　5獨家亮點搶先看！ 韓版《紙房子》最美人質李主儐「全素顏上陣」　完美肌膚最重視這兩點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面