營養師教6招對抗「膠原蛋白流失」！愛吃甜點、常熬夜要小心

▲飲食習慣會影響膠原蛋白的流失與合成。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@laneige_kr、@angela_dietitian

想維持澎潤好肌膚，除了認真清潔、擦保養品，膠原蛋白充足也是一大關鍵！市面上有不少膠原蛋白補充營養品，到底該怎麼挑才好？知名營養師張家榕就分享挑選膠原蛋白補給2大原則，更加碼6招維持膠原蛋白不流失的小秘訣，想抗老凍齡快學起來。

張家榕指出，身體要製造膠原蛋白需要「原料＋工廠＋工人」3大要素，原則是指胜肽或胺基酸，工廠是身體裡的纖維母細胞，工人則是如維生素C等營養。首先要給身體原料讓工廠去製造膠原蛋白，「工廠」纖維母細胞每個人都有，但還要注意避免老化避免工廠老化，而有「工人」維生素C的話，可以加快工廠製造的效率，這也是為何會很多膠原蛋白產品都含有維生素C。

而市面上膠原蛋白相關補充品這麼多，該怎麼選？張家榕建議可以先從2個原則來挑選：

1.分子小好吸收（如胜肽）



2.含二胜肽（二肽PO.OG）

但張家榕也提醒，不是吃了膠原蛋白補充品就可以逆齡、變得更年輕，只能想辦法hold住膠原蛋白，給身體原料，同時搭配以下6個方法，盡力維持「工廠」纖維母細胞的健康。

＃減少高糖高油食物



攝取過多糖分，可能會造成膠原蛋白合成時受到影響。

＃適當防曬



紫外線會影響膠原蛋白形成，也會造成膠原蛋白斷裂。

＃足夠蛋白質、均衡飲食



含有膠原蛋白的形成原料，有助膠原蛋白形成。

＃適時補充膠原蛋白

＃不熬夜晚睡

＃攝取足夠新鮮蔬果



多吃蔬菜水果補充維生素C，有助膠原蛋白形成。

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