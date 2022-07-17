YG彩妝師教粉餅「4種正確用法」　簡單1步驟修正過濃腮紅

▲彩妝師教粉餅正確使用方法。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@dprogram_ofc）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

現在多數人上底妝多以粉底液、氣墊粉餅為大宗，用粉餅上妝的人逐漸減少，甚至有些人還以為粉餅只能補妝。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就透露，其實粉餅也上出好看的底妝，且還有多種用法，他就分享粉餅的4種正確用法，照著做就能發揮粉餅最大價值。

1.上妝



粉餅就是固態的粉底，濕用可以用來上底妝。乾性肌可在妝前先上保濕的妝前乳，油性肌則建議用控油的妝前打底，接著用定妝噴霧噴濕粉撲並按壓取粉，讓粉均勻分佈，再按壓上妝，千萬不要用推拉的方式。這個上妝方法很適合瑕疵皮、大油皮。

2.定妝



粉餅也適合用來定妝，比起透明的蜜粉更具有遮瑕力。乾性肌可直接用蜜粉刷取粉，取粉後先在鏡子或手背上點壓勻粉，調整用量，再輕輕拍在T字部位、臉部外輪廓就可以了，記得還是不要用推拉的手法，會容易卡粉。

而油皮則可用粉撲會服貼在臉上更牢固，用粉撲按壓取粉後在鏡子或粉蓋上調節一下粉量，再上全臉輕壓定妝，摸上去是光滑乾爽的程度就可以了。

3.補妝



補妝前，油性肌記得先用面紙輕壓掉臉上多餘的油份，乾性肌可用乳液或手邊有的防曬溶解妝容斑駁的地方，再局部按壓粉餅補妝。如果想加強遮瑕度，可以把粉撲對折取粉，輕輕按壓在需要遮瑕的部位就可以了。

4.其他用法



如果眼影不小心畫太濃了，可以用小刷子沾取粉餅，輕掃一下眼影邊界，就能讓眼妝馬上變自然。同理，如果腮紅畫太重了，也可以用這個方法，淡化腮紅顏色。

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