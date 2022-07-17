周子瑜搶先曝光新MV造型美翻！　Momo、志效秀深溝火辣至極

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE成員們近日陸續Po出一些造型美照，並在註解寫下「Celebrate」，似乎是在替下個作品的新MV做搶先預告，其中成員周子瑜頂著完美的精緻妝容，率先釋出了有別於近期造型的捲髮，美暈粉絲們；「性感擔當」成員Momo更是大方展露事業線，一身黑色蕾絲服裝火辣極了。

▲周子瑜搶先釋出新作品造型。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



TWICE官方日前發布消息，表示全團成員已確定續約，熬過韓團之間所謂的七年魔咒，並將會在8月推出新作品。而這次成員們默契在各人IG上更新的新造型美照，似乎正是在拍攝新作品MV時所留下的側拍。

其中周子瑜便一舉釋出兩種造型，一套黑色削肩服裝，透過金色的長耳飾點綴出華麗感，接著她又換上了可愛的羊毛捲長捲髮，以相當新鮮的樣貌出鏡，精緻的五官顏值完美無瑕，電翻180多萬粉絲。

▲Momo穿著黑色蕾絲造型秀事業線，不愧是團內性感擔當。（圖／翻攝自IG@momo）



團員中的性感擔當Momo每次造型都令粉絲超期待，這回她同樣不吝嗇展現姣好身材，身穿黑色蕾絲的馬甲上衣，拖出胸前事業線，從側拍現場照看來，未來釋出的作品將會有相當惹火的性感舞步；隊長志效當然也不讓團員們專美於前，她率先曝光的兩套新造型也美翻了，一身粉色的羽毛裙裝讓她閃亮搶眼、魅力爆棚，讓人更加期待TWICE回歸的新作品。

▲志效的新造型也美翻天。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）