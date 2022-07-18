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皮膚科醫師曝網上熱門的3大NG護膚法！「乳液灌膚」小心會爛臉

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▲▼ 皮膚科醫師曝3個網路超紅的NG護膚法。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲皮膚科醫師提醒，想有好肌膚先要有正確保養觀念。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@laneige_kr

隨著網路資訊越來越發達，不少人也習慣在網路上跟著美妝部落客、博主學習化妝保養技巧，但有時候網上很紅的保養法不一定正確，沒效果事小，還可能傷皮膚。知名皮膚科醫師廖苑利就指出，有3種NG護膚法近來在網上超紅，號稱可以靠洗臉洗掉閉口粉刺或是快速為肌膚補充營養，其實觀念都錯誤，甚至可能導致變成敏感肌。

▲▼ 皮膚科醫師曝3個網路超紅的NG護膚法。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃去閉口粉刺洗臉法

最近有個「去粉刺洗臉法」很紅，用洗面乳洗兩遍，用按壓又推搓的手法，號稱可以洗掉粉刺。廖醫師就提醒，洗面乳裡含有界面活性劑，在臉上用太久容易引起過敏，還會把皮脂膜溶掉。

廖醫師表示，想靠這個方法洗出閉口、黑頭是不可能的，肌膚上的毛細孔是往外排東西，不是網內吸收東西，用按壓的方式也無法把洗面乳壓到毛孔裡洗出粉刺。這樣只會過度清潔，甚至製造出更多皮膚問題。

＃用熱敷巾敷臉

熱敷可說是敏感肌製造機器，熱敷時會滲透到皮脂腺、角質層，帶走油脂、破壞皮脂膜，另一方面有些熱敷巾使用廉價的纖維布料，很容易滋生細菌，且如果水溫控制不對，很容易燙傷皮膚。尤其如果是敏感肌膚，廖醫師更提醒別用熱毛巾敷臉，會讓肌膚狀況越來越嚴重。

▲▼ 皮膚科醫師曝3個網路超紅的NG護膚法。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃乳液灌膚

先傳網路上流行的「灌膚法」，號稱在臉上塗上大量保濕產品敷臉並搭配按摩手法，能促進臉部血液循環，讓肌膚吸收養分同時深層清潔，把毛孔中的汙垢、毒素排出來。

但廖醫師表示，者種「千層蛋糕式護膚」，簡單來說就是過度保養，只會破壞肌膚屏障，讓皮膚變得敏感、傷害肌膚。肌膚本身其實不需要這麼高的營養，硬是給了過多營養，慢慢地就會讓肌膚變得敏感，不僅油痘肌會爛臉，就算本來是正常肌膚也會導致肌膚屏障毀損。

►90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

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