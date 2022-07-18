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白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷

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▲▼白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

▲王心凌的白皙肌膚讓人稱羨。（圖／翻攝自小紅書、IG/王心凌，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

王心凌日前曬街拍美照，一身雪白肌膚令人稱羨，不少網友敲碗他的防曬秘訣，日前她也在《小紅書》大方分享私下愛用的防曬產品，愛美女生跟著參考就沒錯！

▲▼白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

她分享本身不喜歡防曬黏黏的觸感，所以自己盡量選擇清爽的產品，臉部愛用的防曬隔離乳如下。

#la mer 高防護隔離乳，SPF50/PA+++

這款相當保濕，防曬係數也很足夠，要提醒大家防曬係數高，卸妝清潔尤其重要。

#理膚寶水 全護清爽防曬液UVA PRO 潤色，SPF50+/PA++++

這款有潤色效果，質地非常輕薄，推開不厚重，還是能襯出原生膚色，即便膚色白塗抹，效果也很自然。

#ASTALIFT 深護防曬隔離乳，SPF50/PA+++

剛開始本著好奇心購買，抹在臉上有一點點潤色感，質地輕薄好推，臉上還能散發淡淡光澤。

▲▼白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

除了臉部要顧好，原來嘴唇也需要防曬，王心凌分享自己唇部曬傷的慘痛經驗，自此以後，開始注重嘴唇防曬。

#FRESH 黃糖護唇膏

係數有SPF10，係數不高但能讓你不曬傷，很適合當作唇部打底來使用。

#資生堂 果凍防曬護唇蜜

不只能夠防曬，還有潤色效果，通常會點在唇中央，輕輕推開就很有氣色。

除了以上愛用的防曬單品，物理性防曬也很重要，像是外出時盡量走屋簷、戴帽子、穿上長袖外套，都能幫你抵禦紫外線對肌膚的傷害。

關鍵字：

王心凌, 防曬, 愛用

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