星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

▲星巴克買一送一優惠又來啦！（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

慶祝完7-11第一萬店開幕之後，星巴克在本週又推優惠，首先先以限時2天買一送一打頭陣，然後之後還有數位體驗接棒，想讓消費者「天天拜訪」度過這個炎熱大暑，伯朗咖啡館在週一全門市也有推出會員買一送一優惠，cama cafe則有特定冰飲第二杯7折，快選杯振奮精神兼消暑吧！

星巴克從7／18至7／19一連兩天推出星光好友優惠活動，從下午4點至晚上8點時間進店，購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道門市與部分店別未提供此優惠。另外從7／20起還有數位體驗活動，到時別忘滑手機賺優惠券喔。

伯朗咖啡館近期也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括7／18、7／25，只要在這4天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，優惠期間從7／12至8／14，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

cama從7／12至7／26的首波優惠品項包括cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶；7／27至8／14期間，優惠品項為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。