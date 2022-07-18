秦嵐43歲「生日寫真」太不科學了！側身洩紙片腰、狀態根本少女

▲秦嵐放送「生日寫真」。（圖／翻攝自微博，以下同）



記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐以《延禧攻略》「富察皇后」一角翻紅，近日她迎來43歲生日（虛歲），在個人社群上傳一組生日寫真，給粉絲們放送大大福利，只見她穿著一身清涼洋裝，一個側身洩出纖細的紙片腰，並秀出大面積美背，綁著辮子對鏡頭甜笑的她，狀態簡直就是少女，驚艷網友們：「43歲？説23我也信。」

秦嵐在演出《延禧攻略》「富察皇后」角色後人氣更勝以往，接著《理智派生活》、《傳家》、《關於唐醫生的一切》等作品也都頗受好評，一年一年過去卻絲毫沒有變化的外貌，讓她成為演藝圈中的凍齡女神。

秦嵐在生日時特別放送了一組生日寫真分享給粉絲們，她穿著Azuriera的玫瑰花瓣吊帶裙裝，並綁著一顆優雅的辮子頭，營造出愜意的自然風度假氛圍，而這件裙子其實藏著惹火心機，轉過身來，整片牛奶美背全看光，側身出鏡同樣零死角，反倒是那薄如紙片的纖腰讓人羨慕極了，臉蛋狀態更不用說，當秦嵐對著鏡頭甜笑，一舉便把粉絲們都電暈了：「姐姐好辣」，43歲的不科學逆齡狀態令人忍不住驚嘆：「説30歲一點也不為過」、「看著比27歲的我還年輕」、「身材太好了」、「姐姐還是少女。」

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