「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

文／C編

「寓教於樂」在家就可以辦到，而且一點都不無聊，市面上有許多教具式的玩具，讓孩子邊玩邊學，「Her森森」推出「Playful Toys頑玩具顯微鏡」，售價2202元、特價1754元，可以觀察多樣化的植物或是昆蟲等等，滿足孩子的好奇心，同時可以提早學習。

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▲Playful Toys頑玩具顯微鏡，售價2202元、特價1754元，點我搶購。



Playful Toys頑玩具顯微鏡配件多樣，屬於多倍率生物光學實驗的早教玩具，讓孩童從生活中學習，高品質的物鏡，可以360度切換3種倍率：300、600、1200倍，旋轉式燈光的設計，不需要開關開啟，利用旋轉開啟及關閉燈光，可以看得更加清楚。

顯微鏡可以拿來進行各種物體觀察，對焦轉輪能夠手動微調焦距，也有固定夾玻片標本處，還能夠使用手機觀察，將手機安裝在顯微鏡上，就能錄影紀錄觀察每個圖像。

另外，在設計上，採用隱藏式的電池匣，可以讓整體機型更加好看簡約，同時會有很多配備：鑷子、染劑、攪拌棒、大試管、膠水、培養皿等等，在使用起來不需要特別加購配備，就可以進行完整的探索，當個小小生物學家或科學家。

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▲Playful Toys 頑玩具顯微鏡，售價2202元、特價1754元，點我搶購。



「Her森森」就推出「Playful Toys頑玩具顯微鏡」，售價2202元、特價1754元，搭配收納箱，可以將配備放進箱子，不管是送禮或是自用都很合適，利用暑假期間邊玩邊學習，再適合不過。