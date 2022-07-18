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上半年日本國寶級帥哥排行！19歲道枝駿佑人氣飆升拿下冠軍

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文／妞新聞

日本女性時尚雜誌《ViVi》每年都會舉辦2次的「國寶級帥哥」票選，依照慣例排行榜都會分成「NEXT（22歲以下）」、「NOW（22至30歲） 」及「ADULT（30歲以上）」部門，這次妞編輯就要帶大家一起來看看這3個部門的前5名分別由哪些男藝人當選喔！

國寶級帥哥NEXT部門

Top5.松田迅

https://www.instagram.com/p/Cf4FBr9L3nd

第5名是由選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN 2》中出道的INI松田迅獲得，就算是長髮造型也能輕鬆駕馭，在粉絲口中有著「美迅」的暱稱！驚人的美顏加上嘴角旁邊的痣，完全讓人深陷不已！

Top4.宮世琉彌 

https://www.instagram.com/p/CZCAJ4bvOej

第4名由今年的大勢新生代演員宮世琉彌獲選，年僅18歲就展現出驚人的演技實力，妞編輯在看完《村井之戀》之後徹底被圈粉（羞），而他那勾人的眼睛和厚唇也都是他讓人著迷的魅力點！在今年的秋季日劇《成為你的花》中也會看到他的身影呢～（期待） 。

Top3.長尾謙杜

https://www.instagram.com/p/CXilXTZvY2k

第3名是由傑尼斯「浪花男子」的成員長尾謙杜當選，身為隊內的老么，不管什麼行徑就只有「可愛」兩字可以形容，再配上他那雙萌萌的大眼睛，連妞編輯也都被融化了呢～而他也將演出時隔15年再度被翻拍的日劇《父女變變變》喔！

Top2.高橋恭平

https://www.instagram.com/p/CbABug3PbCo

第2名由同樣是傑尼斯「浪花男子」的成員高橋恭平獲選，有著日系帥哥的標誌長相，卻也是大家公認的超級傻瓜，而且還有一點自戀，覺得自己洗澡的時候是最帥的。傻裡傻氣外加自戀的性格還以為是從少女漫畫裡走出來的男主角呢（笑）。

Top1.鶴房汐恩

https://www.instagram.com/p/CXODXYRP7n1

第1名是由選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》中出道的JO1鶴房汐恩當選，有著179公分的身高，外表看似高冷，私下個性卻是一個傻萌的小男孩，常常讓人懷疑是不是從另一個次元來的（笑），這樣的反差實在太可愛了啦！ 

國寶級帥哥NOW部門

Top5.高橋海人

https://www.instagram.com/p/CbxpGanPvd4

第5名由傑尼斯「King&Prince」的成員高橋海人獲選，有著在傑尼斯中數一數二的舞蹈實力，就連踢踏舞也難不了他！近幾年參與了不少著名日劇的演出，像是《東大特訓班2》和《邁向未來的倒數10秒》喔～

Top4.赤楚衛二

https://www.instagram.com/p/CcGYTLEvVd-

第4名由自演出《櫻桃魔法》爆紅的赤楚衛二獲選，相信沒有人能逃過他那雙像小狗一樣的水汪大眼吧？從他眼裡散發出來的真誠，同時流露他對演戲的熱愛，不論是什麼樣的角色都能發揮地得心應手，最近也有參與日劇《石子與羽男》的演出喔！

Top3.川西拓實

https://www.instagram.com/p/Ca4lSYhrosv

第3名是由選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》中出道的JO1川西拓實當選，被譽為「天生的偶像」，當時在節目中作為一個沒有舞蹈經驗的素人，卻有著A等級的驚人實力！還有一點是他笑起來的嘴巴形狀是心形，根本不需要用手比愛心了吧（笑）。

Top2.目黑蓮

https://www.instagram.com/p/CXvgVLwpseF

第2名由傑尼斯「SnowMan」的成員目黑蓮獲選，在性感和傻氣之間徘徊的人氣型男。不得不說目黑的反射弧非常的長，每次反應都慢人半拍，但在表演時散發的色氣又會直衝天花版，感覺屋頂都要被粉絲掀開了（笑），如此的反差魅力誰受得了！

Top1.道枝駿佑

https://www.instagram.com/p/CfTixPWPVn-

眾所矚目的NOW部門第1名由傑尼斯「浪花男子」的成員道枝駿佑當選！相信有在關注日本娛樂的妞妞們一定對他不陌生吧？從小就因有著絕世美男的長相而備受關注，活躍在各個戲劇電影的作品中，更是在《消失的初戀》中飾演青木大展顏藝（笑），照這個聲勢很有機會在下半年入殿堂呢！

國寶級帥哥ADULT部門

Top5.松下洸平

https://www.instagram.com/p/Cd0YrleFzDN

第5名由因《最愛》爆紅的松下洸平當選，本來是歌手出道的他隨後轉往演藝事業發展，以多元的演技面貌獲得觀眾們的青睞，今年更挑戰了狗血日劇《麻煩一族》，好期待他日後的戲劇作品！

Top4.SKY-HI

https://www.instagram.com/p/Cbj2KnHJJBw

第4名由日本饒舌歌手SKY-HI獲得，本名日高光啓的SKY-HI為團體《AAA》的成員，能夠駕馭各式歌曲類型，屬於天才型的創作歌手！金髮的造型更凸顯了他瀟灑不羈的性格呢～

Top3.玉森裕太 

https://www.instagram.com/p/Ce2bB95v6Yi

第3名由傑尼斯「Kis-My-Ft2」的成員玉森裕太獲得，被譽為「童顏」代表，讓人直呼怎麼可以從出道到現在都沒怎麼變！加上透明感的肌膚羨煞眾多女性（淚），在《Oh My Boss！戀愛放別冊》中飾演的犬系男友潤之介更是令人招架不住！

Top2.深澤辰哉

https://www.instagram.com/p/CcblfxjvYl_

第2名由傑尼斯「SnowMan」的成員深澤辰哉獲選，身為隊內最年長的成員，時常展現出溫柔的那面就像是大哥般的存在。非常擅長主持且經常不顧形象，還被粉絲笑說：「明明有著一張帥臉，為什麼老是扮醜！」（激動）。

Top1.山田裕貴

https://www.instagram.com/p/Cf_f-qwPDlH

第1名是由人氣演員山田裕貴當選，妞妞們是不是也曾在各個日劇或電影中看到他的身影呢？山田的存在感真的好強（笑），無論飾演的是主角或配角，他的出現總是能讓觀眾充滿驚喜，從癡情男子、不良少年甚至是變態老師，不受限制的演技也讓他成為實力派代表喔！ 

妞妞們喜歡的日本男藝人有出現在榜上嗎～道枝駿佑拿到第1名真的讓妞編輯又驚又喜呢！

Source：《ViVi》 

【延伸閱讀】

20位「95後」日本帥哥演員，高顏值小鮮肉來襲，日劇熟面孔快記起來！

13位「90後」日本帥哥！坂口健太郎、町田啓太、赤楚衛二，可愛帥氣類型通通有！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, VIVI, 日本, 國寶級帥哥

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