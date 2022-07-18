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陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿

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▲▼陳若儀,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀穿紫色平口泳裝，露出白皙長腿。（圖／kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎一家人近期出遊，身為3寶辣媽的老婆陳若儀連換多套泳裝、洋裝，大秀夏日時尚穿搭，當中一套紫色平口泳裝讓她的白皙美腿全都露，讓網友們大讚美極了，她同時也顯露對香奈兒（CHANEL）的瘋狂喜愛，當紅的泳衣、愛心包款全都納為收藏，與孫芸芸眼光雷同撞了同款。

▲▼陳若儀,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀穿香奈兒16,200元泳裝上衣搭配丹寧短褲出海。（圖／kellymermaidchen IG）

▲▼陳若儀,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸曾穿同款香奈兒彈性羅紋Jersey針織泳衣，搭配總值近355萬元的珠寶手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

38歲的陳若儀日前與朋友一同乘船出海，身穿香奈兒要價16,200元的黑色彈性羅紋Jersey針織泳裝上衣，搭配丹寧熱褲，纖腰與美腿令人稱羨；巧的是在澳洲陪伴兒女的孫芸芸，也穿過同件香奈兒泳衣在海邊拍美照，且她是成套穿搭，並戴上總值近355萬元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石手環、卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手環，相當貴氣。

▲▼陳若儀,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀與長子Kimi到墾丁玩，她背香奈兒小羊皮愛心形包白色款，158,600元。。（圖／kellymermaidchen IG）

▲▼陳若儀,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸擁有香奈兒小羊皮愛心形包白色款，158,600元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

逛墾丁大街時，陳若儀則換上粉紅露背長洋裝，搭配香奈兒熱賣的愛心形小羊皮包白色款，日前她看電影曾曬出黑色款，和孫芸芸一樣都花了超過30萬元買一黑一白的愛心形包。

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關鍵字：

陳若儀, 林志穎, 孫芸芸, 香奈兒, CHANEL

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