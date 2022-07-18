范冰冰近照曝光！驚人回春模樣震驚網友　回眸甜笑美回18歲

▲范冰冰近年來始終保持在最佳狀態。（圖／翻攝自IG@bingbing_fan）



記者王則絲／台北報導

40歲大陸女星范冰冰近年來積極復出，雖然作品不多，但她始終讓自己保持在最佳狀態。近日范冰冰釋出一組私服穿搭照，再度用吃了回春仙丹般的逆齡樣貌震驚眾人，照片中她身穿橘色的長洋裝在樹林中擺拍，回眸露出白皙精緻的臉龐，看起來既緊緻又無瑕，空靈仙氣的模樣美暈網友：「像18歲的青春少女。」

▲范冰冰釋出最新穿搭美照。（圖／翻攝自微博）



女明星們穿著華麗大禮服現身公開活動，無疑是最閃亮耀眼的時刻，不過比起紅毯造型，其實民眾們更喜歡關注明星私下的服裝，從中發掘日常也能借鑑的穿搭靈感。

范冰冰於最新私服照中穿著時裝品牌HER SENSES的橘色細肩帶洋裝，遊走在樹林中擺拍，顯得更為亮眼，像是橘子氣泡水一般給人清新的感受，特別契合盛夏時節；而她身上背的粉色MOYNAT Flori Nano手袋則起到點睛之筆的作用，小巧亮麗的外型一背上身立刻增添俏皮可愛，具有逆齡的效果。

▲范冰冰近照美回18歲。（圖／翻攝自微博）



撇開穿搭造型的助攻，范冰冰的凍齡臉蛋還是最令人震驚的點，精緻無瑕的臉孔就像她20多歲時的模樣，多年來她都一直保持在顏值顛峰，絲毫感受不到歲月流逝的痕跡，每每Po出新圖都要讓網友驚艷一遍：「又是被美到窒息的一天」、「娛樂圈顏值擔當」、「像18歲的青春少女」、「落入凡間的仙女」、「下輩子我也要長成這樣。」

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