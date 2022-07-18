孔曉振少女味泳裝造型曝光　戴13萬項鍊游泳不心疼

▲孔曉振（左）與好友相約游泳，她戴伯爵Possession項鍊與手環下水。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孔曉振經常於IG分享出遊照，近日天氣炎熱，她與朋友相約泳池戲水，她紮著兩條麻花辮、穿上復古風的白色波卡圓點綠色泳裝，讓42歲的她成功減齡，流露少女味，唯一洩露明星氣息的是身上的伯爵（PIAGET）珠寶，她戴著逾10萬元的伯爵Possession項鍊與手環下水游泳。

▲孔曉振戴伯爵Possession系列18K玫瑰金紅玉髓墜鍊，136,000元。





▲孔曉振紮著麻花辮、穿白波卡點的綠色泳裝，流露少女味。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振的生活照多以輕鬆自在的穿搭為主，花洋裝、襯衫、休閒短褲是她的最愛，她也鮮少像一般女明星總是名牌行頭上身，唯一融入她私人生活的精品是瑞士名錶珠寶品牌伯爵的作品，是稱職的品牌亞太區大使。

▲孔曉振疊戴伯爵Possession土耳其石手環與手鍊。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

近日孔曉振與朋友相約泳池，她佩戴136,000元伯爵Possession系列18K玫瑰金紅玉髓墜鍊與Possession手環，毫無顧忌下水游泳，她掌握夏日珠寶的關鍵字「繽紛｣，還疊戴Possession系列鑲嵌土耳其石的手環與手鍊，以活潑首飾吸睛。



▲伯爵Possession系列18K玫瑰金土耳其石手環，93,000元。





▲伯爵Possession系列18K玫瑰金土耳其手鍊，48,000元。

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